В работе YouTube произошёл серьёзный сбой

Пользователи популярного видеохостинга YouTube по всему миру, в том числе и в России, жалуются на проблемы в его работе. Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, некорректная функционирование видеохостинга началось примерно в 09:30 мск. При этом отмечается, что больше всего пользователей сервиса испытывали трудности с трансляцией видео. Также поступают жалобу на невозможность пользователей зайти на сайт, а также в свои личные кабиненты, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что самые серьёзные проблемы сейчас испытывают пользователи видеохостинга на Украине, в РФ, Германии, Франции, Великобритании, Румынии, Болгарии, Японии и США. В самом хостинге уже заявили, что в самое ближайшее время все проблемы будут решены.

Напомним, предыдущий массовый сбой в работе YouTube был зафиксирован в феврале этого года.

Наша справка

YouTube – видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи хостинга могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и делиться теми или иными видеозаписями. YouTube второй по количеству посетителей сайт в мире. Здесь представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные передачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги и много другое.