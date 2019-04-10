В Сбербанке предупредили о временных затруднениях при совершении платежей онлайн

В настоящее время клиенты Сбербанка могут испытывать затруднения при проведении платежей и переводов через систему «Сбербанк Онлайн». Соответствующее предупреждение озвучивает телефонный робот при звонке в колл-центр этой крупнейшей кредитной организации страны, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на своих корреспондентов, в настоящее время невозможно сделать онлайн-переводы с карты на карту, провести платежи онлайн, а также некоторые другие операции. Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что при попытке зайти в онлайн-банк, выдаётся информация, что «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут».

В банке приносят свои извинения за доставленные неудобства и просят клиентов воспользоваться сервисом позже.

Наша справка

«Сбербанк Онлайн» – система интернет обслуживания клиентов Сбербанка. Позволяет осуществлять управление счетами, проводить платежи в автоматическом режиме. «Сбербанк Онлайн» представляет собой программный комплекс, использование которого возможно через браузер. «Сбербанк Онлайн» был признан лучшим розничным онлайн банкингом в странах Центральной и Восточной Европе по мнению журнала Global Finance в 2014 и 2017 годах, а также признан лучшим банком в России по итогам исследования, проведенного этим журналом в 2015 году.