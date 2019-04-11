Ассанж: жертва дела Ленина

Закончилось длившееся почти семь лет пребывание основателя сайта WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Он, наконец, выдан британскому правосудию. Причина краха всемирного разоблачителя проста: уверовав, что свобода слова превыше всего, Ассанж начал разоблачать тех, кто его приютил.

Эквадорские власти дали разрешение британским полицейским пройти в посольство Эквадора и взять под стражу основателя WikiLeaks. Теперь Асанжу грозит выдача в Швецию, где его ждет суд по обвинению в изнасиловании – месть двух бывших пассий, оскорбленных тем, что любвеобильный австралиец встречался с ними одновременно. Но его страшит не шведская тюрьма, а то, что из Стокгольма его отправят в Вашингтон. А в США Ассанжу при самом неблагоприятном стечении обстоятельств могут присудить и смертную казнь, за то, что разоблачения WikiLeaks поставили под угрозу жизни американских военных, участвующих в операциях на Ближнем Востоке.

Почему разоблачитель, годами водивший за нос самые влиятельные разведки и правительства мира, погорел? Почему власти Эквадора, годами отбивавшиеся от требований США, Великобритании и Швеции выдать злосчастного австралийца всё-таки отдали его возможно даже на смерть? Ответ, увы, прост: Ассанж стал кусать руку, кормящую его.

Приютивший основателя WikiLeaks президент Эквадора Рафаэль Корреа, «левак», симпатизирующий идеям Уго Чавеса, смог с ним выстроить нормальные отношения. Ассанжа защитили – даже продумывали способы, как вывести его из Великобритании. Однако преемник Корреа, вроде бы тоже отнюдь не правый, Ленин Морено с разоблачителем разругался.

Хочется верить, что не из мелочного желания отомстить, а исключительно из идеалистической веры в то, что любое тайное должно стать явным, Ассанж принялся «копать» под эквадорского президента. Особенно допёк он главу государства в феврале этого года. Тогда в интернете появилась информация о компании INA Investment, созданной в государстве Белиз братом эквадорского президента Эдвином Морено Гарсесом. Через этот офшор, как явствует из документов, обнародованных не без участия Ассанжа, шли серьезные финансовые потоки. И связаны они, якобы, с коррупционными доходами семьи президента Эквадора. Казначеем товарища Ленина, назван Ксавье Макиас Карминьяни, бизнесмен с сомнительной репутацией, чуть ли не глава местной мафии. Нашлась и фотография, где он запечатлен вместе с Морено. В результате прокуратура начала расследование против президента.

Поначалу товарищ Ленин терпел, но когда события стали приобретать неприятный для него оборот, осерчал и обвинил Ассанжа в сговоре с Корреа, который-де, пытается таким образом сместить своего преемника. В заговор против эквадорского лидера, якобы, вовлечен и венесуэльский президент Николас Мадуро, с которым у Морено довольно-таки напряженные отношения.

Теперь товарищ Ленин клеймит Ассанжа за нарушение международных конвенций и попытку поссорить Эквадор с окружающим миром. А самого президента через твиттер клеймит Корреа. «Самым большим предателем в истории Эквадора и Латинской Америки», совершившим «преступление, которое человечество не забудет никогда», обозвал он своего предшественника.

Самое обидное для Ассанжа то, что сидеть ему в посольстве оставалось всего ничего. В 2020 году истекал срок давности по последнему из дел о сексуальных преступлениях, возбужденных против него в Швеции. Конечно, и без них его могли арестовать. Но в 2020 году у Ассанжа был бы шанс спастись от британской и американской Фемиды. Теперь же утешить его в тюрьме сможет мысль о возможном скором наказании Ленина Морено. Правда, смертная казнь эквадорскому президенту и при самых неблагоприятных обстоятельствах не грозит. Его ждет, разве что, тюрьма и, скорее всего, на меньший, чем могут дать Ассанжу, срок.

