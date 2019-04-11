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Аудиозапись как доказательство в суде

Москва, 11.04.2019
Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, гласит глава 45 Конституции РФ.
#Общество
  • Аудиозапись как доказательство в суде

из архива пресс-службы

Бывают ситуации, когда аудиозапись живого или телефонного разговора оказывается едва ли не единственным доказательством нарушения ваших прав. Это и «терроризирование» звонками, в том числе ночными, вас и ваших родственников коллекторами с угрозами и оскорблениями личности. Это и случаи хамского поведения сотрудника ГИББД с превышением полномочий, записанные на видео-регистратор. Это и словесные договоренности о займе, нарушенные впоследствии. И различные случаи шантажа, вымогательства и мошенничества.

Федеральный закон № 114 от 26.04.2016г. гласит, что аудио- и видеозаписи являются полноценными доказательствами в судах по административным делам. Однако в гражданском суде каждый конкретный случай признания аудио- и видеоматериалов официальными доказательствами рассматривается судьями индивидуально.

Суд может отказать приобщать аудиозапись к делу, самые частые поводы для этого – нарушение порядка получения записи, отсутствие уверенности в ее подлинности, отсутствие ее заверенной расшифровки.

Чтобы этого не произошло, важно соблюсти следующие правила:

  • запись должна производиться одним из участников разговора и по его инициативе;
  • разговор не должен касаться личной жизни;
  • нельзя использовать специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;
  • в ходатайстве о приобщении аудиозаписи к материалам дела указать, какие важные для дела моменты подтверждаются данной аудиозаписью;
  • в ходатайстве указать, при каких условиях, кем, где и когда, на какое устройство осуществлялась аудиозапись;
  • к аудиозаписи и ходатайству приложить ее заверенную расшифровку.

Последний пункт не менее важен, чем правильно оформленное ходатайство, поскольку не все судьи принимают аудиозаписи без их письменного эквивалента.

В решении этой задачи могут помочь специализированные компании, которые профессионально занимаются подготовкой для суда расшифровок аудиозаписей с  контролем и заверением их соответствия оригиналу. Одной из таких компаний является агентство «Контект», которое подготовит расшифровку аудиозаписи с последующим заверением  по всем стандартам.

Согласно ст. 10 ГПК и ст. 11 АПК Российской Федерации вы также можете производить аудиозапись и самого судебного заседания, и в случае несогласия с официальным протоколом агентство подготовит стенограмму заседания, чтобы Вы могли подать жалобу на протокол.

Помимо своей специализации на расшифровках для суда агентство «Контект» предоставляет услуги по оформлению в текст записей конференций, интервью, защиты диссертаций, заседаний фокус-групп, а также услуги письменного перевода.

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