Чертёжно-техническая документация: виды и классификация

Конструкторская документация – совокупность текстовых и графических документов, которые содержат в себе всю информацию об устройстве и составе изделия, устанавливающих исходные данные разработки, а также регламентирующих требования к технологии производства, приему и контролю, ремонту, эксплуатации. Что касается конструкторской документации, то она содержит текстовые и графические документы: чертеж общего вида, чертеж детали, схемы и спецификацию, технические условия, габаритный и монтажный чертеж, сборочный чертеж и пояснительную записку.

Длительная, надежная работа всех механических машин напрямую зависит от правильного взаимодействия деталей между собой. Особое значение играет их размер, класс обработки, взаиморасположение осей, выбор посадки составных элементов. Если брать готовое изделие, то абсолютно все детали будут работать в одной связке. Все отклонения от установленных размеров складываются, определяют период эксплуатации механизма. Номенклатура функциональных параметров учитывается в ходе составления графических документов, обращая внимание на отклонение осей, уровень шероховатости поверхности, отклонение от размеров.

Проектная документация – перечень текстовой и графической документации, где имеется вся информация, касающаяся архитектурных черт построек, функциональных особенностей и технологических характеристик, конструктивных и инженерно-технических решений, которые обязательны в ходе строительства объектов.

За счет современных технологий удается разрабатывать конструкторскую и проектную документацию, о том, как это делается можно ознакомиться, перейдя на сайт http://gk-drawing.ru/.

Начертательная геометрия – особый раздел геометрии, который помогает представлять фигуре в виде линий и точек, изучая метод их отображения на плоскости. Это наиболее оптимальный метод, способствующие тренировке воображения в пространстве, что требуется для инженерного творчества. При создании строительных, архитектурных сооружений не обойтись без навыков начертательной геометрии. Такая математическая наука считается теоретической фундаментальной базой, что помогает формировать разные формы проектной, конструкторской документации.