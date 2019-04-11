Вход/Регистрация Подписка

Чертёжно-техническая документация: виды и классификация

Москва, 11.04.2019
Информация о чертежно-технической документации пригодится всем, кто активно использует в своей работе проектную, а также конструкторскую документацию. Важно знать основные правила оформления графиков и чертежей в виде, который адаптирован для отображения ПК, мобильными устройствами.
#PressRelease

Конструкторская документация – совокупность текстовых и графических документов, которые содержат в себе всю информацию об устройстве и составе изделия, устанавливающих исходные данные разработки, а также регламентирующих требования к технологии производства, приему и контролю, ремонту, эксплуатации. Что касается конструкторской документации, то она содержит текстовые и графические документы: чертеж общего вида, чертеж детали, схемы и спецификацию, технические условия, габаритный и монтажный чертеж, сборочный чертеж и пояснительную записку.

Длительная, надежная работа всех механических машин напрямую зависит от правильного взаимодействия деталей между собой. Особое значение играет их размер, класс обработки, взаиморасположение осей, выбор посадки составных элементов. Если брать готовое изделие, то абсолютно все детали будут работать в одной связке. Все отклонения от установленных размеров складываются, определяют период эксплуатации механизма. Номенклатура функциональных параметров учитывается в ходе составления графических документов, обращая внимание на отклонение осей, уровень шероховатости поверхности, отклонение от размеров.

Проектная документация – перечень текстовой и графической документации, где имеется вся информация, касающаяся архитектурных черт построек, функциональных особенностей и технологических характеристик, конструктивных и инженерно-технических решений, которые обязательны в ходе строительства объектов.

За счет современных технологий удается разрабатывать конструкторскую и проектную документацию, о том, как это делается можно ознакомиться, перейдя на сайт http://gk-drawing.ru/

Начертательная геометрия – особый раздел геометрии, который помогает представлять фигуре в виде линий и точек, изучая метод их отображения на плоскости. Это наиболее оптимальный метод, способствующие тренировке воображения в пространстве, что требуется для инженерного творчества. При создании строительных, архитектурных сооружений не обойтись без навыков начертательной геометрии. Такая математическая наука считается теоретической фундаментальной базой, что помогает формировать разные формы проектной, конструкторской документации.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Застраховаться на пенсию?

    Реформы в социально-экономической сфере, заставляют задуматься о самостоятельном формировании своей финансовой подушки безопасности

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара всех удивит
      Курс доллара всех удивит
    2. Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
      Гисметео, прогноз погоды на следующую неделю: станет ещё теплее
    3. Германия ответила на требование США остановить «Северный поток-2»
      Германия ответила на требование США остановить «Северный поток-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама