Что можно и не рекомендовано брать в яхтенное путешествие

Яхтинг – это не только наслаждение бескрайним морем, захватывающими дух прибрежными городами и ощущение роскоши свободы. Это также большая ответственность капитана за безопасность и жизни пассажиров, себя и за судно. Чтобы ваше морское рандеву было таким же безоблачным, как и погода на всём пути (а мы искренне вам этого желаем), Яхт-клуб «12 узлов» даёт несколько советов и рекомендаций, как правильно спланировать своё путешествие.



1. Визы и документы.

Страны, куда вы собираетесь, имеют свои визовые правила, которые для морских путешественников никто не отменял. Вы должны заблаговременно получить визы во все страны пребывания аналогично тому, как бы вы их получали для отдыха на автомобиле/в автобусе/в самолёте. Не забудьте загранпаспорт.

2. Деньги.

Сколько вам взять денег – будет складываться из таких факторов затрат:

Аренда яхты. В неё входит сама аренда, зарплата капитана (если среди вашей компании путешественников нет капитана с международной лицензией), финальная уборка по завершению аренды, заходы в порты назначения (0…500 евро единоразово с судна, зависимо от порта), стоимость швартовки на причале, сменное бельё, полотенца, страховка, залог за яхту. Эта статья затрат альтернативно уменьшается, если вы покупаете яхтенный тур (и арендуете 1 каюту или койку в ней), а не берёте в аренду всё судно, и обычно озвучивается вам агентством при покупке тура.

Стоимость топлива. При самостоятельной аренде – сильно зависит от вашего маршрута, времени работы мотора (при попутном ветре он будет работать меньше);

Продукты – если вы будете готовить сами, то чисто цена продуктов, которые вы купили либо в стране отплытия, либо на местах. Если нет – то включите сюда з/п повара (или хостесс судна, которая может выступать поваром);

Сколько лично вы будете тратить в портах: сувениры, рестораны, магазины…;

Оплата визовых сборов, билеты в музеи, перелёта/переезда до и от места отплытия.

3. Вместо чемодана или ныне популярного пластикового «гроба на колёсиках» возьмите спортивную сумку или прочный рюкзак, куда складывайте все ваши вещи, деньги и документы. Во-первых, он может быть компактно убран и не мешаться под ногами, занимая и без того отсутствующее свободное пространство палубы. А во-вторых, будет вам ручной кладью, за которую не надо будет платить в самолёте (если до места аренды яхты вы летите на нём). Если вы возьмёте жёсткий чемодан, то узнаете, что такое оверштаг и что ваш чемодан при этом манёвре норовит кому-то сломать ногу.

4. Рекомендуемую одежду. Список разнится в зависимости от сезона, но общие рекомендации таковы:

На холодное время: тёплые штаны, подштанники, куртку, шапку, перчатки, термобельё, несколько пар обуви с резиновой подошвой, тёплые носки, желательно всё непромокаемое. Если очень холодно – спальный мешок для промозглых ночей;

На это и любое другое время года: футболки, кепки или блейзеры, тёмные очки, солнцезащитный крем, опционально – купальник (для жаркого периода);

Средства личной гигиены и купальные принадлежности, гигиеническая помада;

Средства от солнечных ожогов, ваши лекарства, таблетки от морской болезни.

5. Средства коммуникации – те, что вам необходимы. Мобильный телефон – базово, остальное – опционально (ноутбук, фотоаппарат). Зарядка (на 12 В) – must have. Powerbank – опционально.

6. То, чем вы захотите себя развлечь ночью или в шторм, когда нахождение на палубе будет нецелесообразным: книги или планшет для чтения, мини-шахматы. Для развлечения в хорошую погоду и чтобы разнообразить своё меню подойдут складные удочки.

7. Не берите с собой: жёстко каркасные чемоданы, обувь на каблуках, сильно обтягивающие платья дамам (потому как перемещение на палубе часто требует широкого хода и перепрыгивания через что-то типа снастей). Положите их в сумку, и наденьте по выходу в рестораны и заведения порта стоянки или назначения.



Если вам сильно нужен Интернет в пути следования, то Яхт-клуб «12 узлов» рекомендует приобрести стартовые пакеты страны или региона следования. Они дают устойчивую мобильную связь и пакет из гигабайт интернета, которых вполне хватит для проверки почты, постинга ваших пикч с отдыха в Инсту и даже нескольких часов работы каждый день.