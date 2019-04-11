«Чёрный день для свободы прессы»: Сноуден об аресте Ассанжа

Эдвард Сноуден – бывший сотрудник спецслужб США – назвал задержание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, находившегося в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, «чёрным днём для свободы прессы».

Он счиает, что кадры того, как посол Эквадора приглашает тайную британскую полицию в посольство, чтобы вывести Ассанджа, попадут в учебники истории, передаёт РИА Новости.

«Ну что же, критики Ассанжа могут возликовать, все остальные должны понимать, что это чёрный день для свободы прессы», - написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь, представитель ЕК Маргаритис Схинас сообщил журналистам, что Еврокомиссия внимательно следит за новостями о задержании в Лондоне основателя WikiLeaks, однако в ЕК считают это чисто судебным делом, в которое чиновники не должны вмешиваться. Между тем в WikiLeaks уже заявили, что основатель портала Джулиан Ассанж был арестован c целью экстрадиции в США за свои публикации.

Напомним, Ассанж получил известность после целого ряда разоблачительных публикаций, в том числе об операциях американских военных в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания пленных в лагере в Гуантанамо.

Ранее сообщалось, что 11 апреля британская полиция арестовала 47-летнего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года укрывался в здании эквадорского посольства в Лондоне.