Египет отказался участвовать в крупном военном альянсе США

Египетские власти сообщили США о своем отказе от участия в формировании «арабского НАТО» или Ближневосточного стратегического альянса (MESA), сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Собеседники агентства сообщают, что Каир обеспокоен изменением отношений с Ираном в худшую сторону в случае заключения подобного союза.

Также по словам источника СМИ, Египет опасается неопределенности с переизбранием президента США Дональда Трампа второй срок в 2020 году.

А именно, в случае избрания на пост президента США другого кандидата, данный союз окажется под угрозой распада.

Как планирует США, в «арабское НАТО» помимо Египта и Иордании должны войти Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.

Как заявили в Вашингтоне, главной целью подобного альянса является борьба с угрозами в регионе, а также более активное экономическое и энергетическое взаимодействие.

Напомним, США озвучили планы по созданию «арабского НАТО» в августе 2018 года, а уже в феврале текущего года планы альянса обсуждались в США.