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Эквадор сдал Ассанжа

Москва, 11.04.2019

Британская полиция арестовала 47-летнего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как передаёт РИА Новости, Ассанж был арестован сотрудниками полиции Лондона прямо в посольстве Эквадора по ордеру, который был выдан Вестминстерским магистратским судом ещё 29 июня 2012 года. При этом сотрудников полиции пригласили в посольство сразу после того, как президент Эквадора Ленин Морено принял решение об отказе Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища на территории его страны, передаёт РИА Новости.

«Эквадор решил отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу из-за неоднократных нарушений международных конвенций и протокола о пребывании», – говорится в заявлении эквадорского лидера.

Наша справка

Джулиан Пол Ассанж – австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав, в том числе Великобритании и США. Последние годы основатель WikiLeaks укрывался в здании эквадорской дипмиссии.

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