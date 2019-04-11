ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2019: 155 новых участников, обновленная деловая программа и поддержка молодых специалистов

Экспозиция обеих выставок развернется на общей площади 18 тысяч кв. метров. В двух выставочных залах участники представят продукцию для полного цикла производства электроники — от процесса производства микросхем до готовых электронных изделий.

В выставках принимают участие 457 компаний из 17 стран мира: России, Бельгии, Китая, Китайской Республики (Тайвань), Германии, Франции, Польши, Чехии, Армении, Белоруссии и других.

Среди ведущих российских и зарубежных производителей и дистрибьюторов электронных компонентов – «ПТ Электроникс», «Радиант», «Симметрон», «Файн Лайн», «Миландр», «Микрон», НТЦ Модуль, «Протон», Инженерный Центр «Вект», «Эфо», НПО «Энергетическая Электроника», «Резонит», «Томилинский Электронный завод», «МикроЭМ», «Технотех», «А-Контракт», ICAPE, заводы «Атлант», «Копир», «Элекон», «Электродеталь». Оборудование и технологии будут представлены: ГК «Остек», «Глобал Инжиниринг», «РТС Инжиниринг», «Совтест», «Клевер», «Евроинтех», Viking, «Эст-Смт», «Ассемрус», «Петрокоммерц», «Лионтех», Rhem Thermal, Rode&Schwarz, Keysight, Deaxo, Awr, Кеко-Р и другими.

Впервые на выставке свои технологии и оборудование представят 155 новых участников: Mitsubishi Electric (Япония), ZEZ Silko (Чехия), Infineon (Германия), Aurora Components, «Лаборатория Технологической Одежды» (Lamsystems), China Electronics Technology Group, Dynamic Electronics (Тайвань), «Амитрон Электроникс», «Элтех», Line-com (Канада), Завод «Исеть», Treston (Финляндия), «Д-Формер», «Техно-Логика», «Эксперт Электроникс», «Зенча-Псков», НПО «Диод», Бобровский Изоляционный завод и другие. В этом году число новых участников увеличилось по сравнению с прошлым годом на 27%.

Традиционно на выставке состоятся премьеры. На стенде инжиниринговой компании ГК «Остек» пройдет VR-презентация цифрового сборочно-монтажного производства, а также можно будет ознакомиться с передовыми решениями автоматизации и цифровизации производственных процессов. АО «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» представит на стенде новые разработки в области импортозамещения ЭКБ, ранее поставлявшихся из США, Латвии и Украины.

В выставке масштабно принимают участие компании из КНР и Китайской Республики (Тайвань). Свой стенд представит китайская государственная корпорация электронной промышленности China Electronics Technology Group Corporation (CETC).

Компания RCL Display впервые познакомит российский рынок с LCD-дисплеями и модулями. Компания Chipmall Electronics представит интернет-магазин электронных компонентов. Дистрибьютор электронных компонентов Dedicate Electronics продемонстрирует российским специалистам высококачественные полупроводники. Производитель печатных плат компания Dynamic предложит российскому рынку ПП для аэрокосмической отрасли, ВПК, медицинской отрасли и облачных сервисов.

В 2019 году впервые учрежден Экспертный совет выставок ExpoЕlectronica и ElectronTechExpo, который призван стать главным консультативным органом для разработки стратегии дальнейшего развития этих проектов.

Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники, поддерживающей выставки, подчеркивает, что ExpoElectronica и ElectronTechExpo способствуют расширению и укреплению личных контактов и вносят этим огромный вклад в развитие отраслевой экосистемы. Выставки проводятся при поддержке Коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ.

Деловая программа

Трехдневная деловая программа ExpoElectronica и ElectronTechExpo посвящена наиболее актуальным вопросам развития отрасли: производственному потенциалу, внутреннему спросу и экспорту, микроэлектронике и другим. Состоятся дискуссии по вопросам диверсификации производства и перехода на производство гражданской продукции, семинары по стандартизации и актуальным вопросам приборостроения.

В рамках конференций, панельных дискуссий, круглых столов, технических и обучающих семинаров выступят более 60 ведущих российских и зарубежных экспертов: директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин, директор ФГУП МНИИРИП Павел Куцько, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, генеральный директор АО ПКК «Миландр» Михаил Павлюк, заместитель председателя Совета директоров АО «РТИ» и главный инвестиционный директор ПАО АФК «Система» Илья Иванцов, генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Остек-СМТ» Евгений Липкин и другие.

В дни работы выставки также состоятся презентации продукции участников. При участии ключевых компаний отрасли: «Микрон», «Миландр», Electrolube, «Элекон», МНИИРИП и других – пройдут более 30 технических семинаров.

15 апреля, в первый день выставки, состоится пленарная сессия «Российская электроника сегодня. Современное состояние и проблемы развития». Руководители ведущих отраслевых предприятий, представители органов государственной власти и аналитики рынка поделятся информацией о состоянии мировой и российской электронной отрасли, обсудят проблемы развития электроники и наметят направления роста.

16 апреля впервые пройдет День практики IPC – мероприятие нового формата, организованное в сотрудничестве с международной ассоциацией IPC. Это серия информационных докладов и технических презентаций с участием сертифицированных тренеров IPC, в ходе которых представители компаний, имеющих большой опыт применения международных стандартов IPC, будут делиться своими подходами к использованию мощных инструментов повышения качества продукции. Мероприятие пройдет на открытой площадке для презентаций в зале 13.

17 апреля состоится еще одно мероприятие нового формата – дискуссионный БАТТЛ «Российская электроника. Взгляд в будущее». В ходе словесного поединка ключевые фигуры отрасли выскажут свои мнения по двум основным вопросам – готовность страны к внедрению технологий Индустрии 4.0 и стратегия развития отрасли. В баттле примут участие две команды, они будут отстаивать различные точки зрения. Победитель определится путем зрительского голосования. Ведущий баттла – Евгений Липкин, генеральный директор «Остек-СМТ». Дискуссионный баттл пройдет 17 апреля в конференц-зале №2 с 11:00 до 13:00.

На обучающем интенсив-семинаре «Актуальные вопросы проектирования и моделирования печатных плат» для инженерно-технического персонала российских компаний-разработчиков и производителей электроники специалисты-практики доступным языком расскажут, как сделать проекты печатных плат технологичными. Мероприятие состоится 17 апреля в конференц-зале №2.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы станет конференция «Микроэлектроника в РФ: текущее состояние и точки роста». В рамках конференции пройдет панельная дискуссия и инвестиционный комитет. Конференция состоится 17 апреля в конференц-зале №1 с 11:00 до 16:00.

Впервые состоится круглый стол по вопросам кадрового обеспечения и профессионального обучения специалистов электронной промышленности. В программе «Дня карьеры» при поддержке Ассоциации вузов ЭКБ – презентации стажировок и обучения в компаниях-участниках выставки.

В рамках выставок состоится VI сезон конкурса INRADEL, концепция которого заключается в подготовке перспективных инновационных научно-технических проектов от «идеи» до стадии pre-seed. Проект INRADEL – это не просто конкурс «Инновационная радиоэлектроника», а система поддержки стартапов на ранней стадии. Организатор: АО «ЦНИИ «Электроника» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Презентация и оценка заявленных проектов состоится 17 апреля на открытой площадке для презентаций в зале 13.

Партнёры выставок:

Партнёр раздела «Печатные платы» — NCAB

Спонсор фирменных пакетов выставки — ЭКБ Тест

Спонсор официального путеводителя выставки — АО НПЦ «ЭЛВИС»

Логистический партнёр выставки — ООО «ПИТ Логистикс»

Для бесплатного посещения специалисты могут зарегистрироваться на сайте expoelectronica.ru и electrontechexpo.ru по промокоду MEDIA.