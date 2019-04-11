Гиметео, прогноз погоды на следующую неделю: будет тепло, но не везде солнечно

Прогноз погоды от Гисметео на следующую неделю порадует большинство жителей России. Почти на всей территории Русской равнины будет тепло, хотя и не везде солнечно.

Даже в северных регионах воздух прогреется до плюсовых значений. Так, в Якутске в период с 15 по 21 апреля в дневные часы столбики термометров не опустятся ниже нуля градусов. Самыми тёплыми днями окажутся понедельник, 15 апреля и суббота, 20 апреля, когда воздух нагреется до плюс 1-2. Немного комфортнее в Новосибирске, где на пике оттепели – в среду, 17 апреля будет плюс 6-7, правда ожидается облачность и незначительные осадки.

Похожая погода в Красноярске, здесь на следующей неделе плюс 4-6, облачно с прояснениями, днём осадки в виде дождя, после полуночи – в виде мокрого снега. Ещё ближе к лету Дальний Восток. Так, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане в первой половине недели плюс 16-21, но местами возможны дожди. Во Владивостоке и Находке плюс 10-12, зато солнечно и без осадков.

Любопытно, что примерно такие же температурные показатели или даже ниже прогнозируются на юге страны. В частности, в Краснодаре и Сочи 15-16 апреля плюс 16-18, небольшой дождь. В Ставрополе плюс 14-15, облачно, осадки. В Пятигорске, Минводах и Кисловодске – плюс 11-12, низкая облачность и осадки. Пасмурно и дождливо в Крыму. Например, в Ялте и Евпатории в первой половине недели будет не выше 12-13 и почти каждый день осадки. В Севастополе и Симферополе 15-17 апреля – 10-12 и тоже дожди. Зато во второй половине недели гребень антициклона, который надвигается с запада, рассеет облака и до минимум понизит вероятность осадков, выглянет солнце, а столбики термометров сразу подскочат до плюс 15-17.

Гисметео. Прогноз погоды на неделю в Москве и Санкт-Петербурге

По прогнозу погоды Гисметео, в Санкт-Петербурге на следующей неделе будет не так тепло, как на севере и юге страны, но солнечно и почти без осадков. Самый холодный день в период с 15 по 22 апреля – понедельник. В первый день предстоящей недели ожидается плюс 5-7. Самыми тёплыми будут четверг, 18 апреля и суббота, 20 апреля (плюс 11-12). В Москве в середине месяца пасмурно, без осадков. В ночные часы заморозков не ожидается, но и спать с открытыми окнами пока ещё рано – выше плюс 1-3 точно не будет. Днём, в понедельник, вторник и среду – плюс 8-10, а самым тёплым днём станет пятница 19 апреля – плюс 15-16.

19 апреля, который в народе получил названия день Евтихия, посвящали молитвам, наблюдениям за погодой и природой. Считалось, что если на Евтихия утки гнездятся в местах с большим количеством воды – лето будет жарким и засушливым; безветренный и солнечный день – предвестник дождливой осени; утром стелется туман – не жди дождей до конца месяца; звёзды на небе ярко светят – к солнечному маю.