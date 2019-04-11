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Лукашенко пригрозил Москве остановкой транзита российской нефти

Москва, 11.04.2019

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Москве не ценят добро, которое в Белоруссии делают для РФ и «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки» Минску.

«То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», – цитирует БелТА слова Лукашенко, не уточнив при этом, о ком именно идет речь.

Лукашенко также заверил, что при необходимости  Белоруссия будет перекрывать нефтепроводы, через которые идет транзит российской нефти, для проведения ремонтных работ. Соответствующее поручение Лукашенко дал чиновникам белорусского Минэконома.

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте», – сказал белорусский президент.

Также на прошлой неделе в Минске шла речь о повышении транзита нефти для России на 23%. Планы вызваны решением закрыть российский рынок для ряда белорусских товаров, который в Белоруссии назвали санкциями против страны.

По словам Лукашенко, России не нравится «то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы», «то ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда». Он отметил, что закрытие белорусских предприятий происходит «каждый день».

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