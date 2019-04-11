«Мы ждём перемен»: украинцы заявили, что выступают за радикальные перемены

Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», подавляющее большинство граждан Украины считают, что стране необходимы радикальные перемены.

Так ответили 83% респондентов. Всего 6% участников опроса заявили, что не надо ничего менять, пусть остается так, как есть, лишь бы не стало хуже. Ещё 7% высказались за возвращение в прошлое, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что радикальных перемен ждут представители всех региональных, возрастных и электоральных групп, но больше всего среди ответивших так – молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет.

В социологическом опросе, который проводился с 5 по 10 апреля во всех регионах Украины, за исключением территорий ДНР и ЛНР, приняли участие 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет.