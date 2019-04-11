Не надо стесняться

Председатель совета директоров «Газпром СПГ Технологии» Алексей Кахидзе увидел блистательные перспективы у рынка газомоторного топлива в России. По его словам, использование сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива «является одним из ключевых направлений технологического и экономического развития транспортной отрасли». А для реализации потенциала этого развития в настоящее время компания «Газпром СПГ Технологии» начала активную работу по созданию сети производственной и заправочной инфраструктуры СПГ на международных транспортных маршрутах. И даже определен первый полигон для обкатки – международный транспортный маршрут «Европа-Западный Китай».

««Газпром» совместно с государственной компанией «Автодор» проработал механизм совместной реализации задачи по созданию газомоторной инфраструктуры на опорной сети федеральных автомобильных дорог, в том числе входящих в состав проекта «Европа – Западный Китай»» - рассказывает Кахидзе – «Также с участием Минтранса, Минэнерго, нефтегазовых компаний был разработан проект Генеральной схемы размещения объектов производственной и сбытовой инфраструктуры газомоторного топлива на период до 2030 года. Мы хотим создать совместную проектную компанию, которая стала бы единым центром по проектированию, строительству и эксплуатации создаваемой инфраструктуры».

В качестве базового варианта планируется строительство сети КриоАЗС в составе многофункциональных зон дорожного сервиса, оснащенных многотопливными автозаправочными станциями. На данном этапе развития рынка существует ряд мобильных решений в виде микрозаводов по производству СПГ и заправочных комплексов, созданных на базе грузовых контейнеров и позволяющих ускорить процесс внедрения СПГ в качестве газомоторного топлива, сократив при этом сроки создания КриоАЗС и снизив размеры инвестиций на начальном этапе. «Данный метод может быть использован также для решения проблемы газификации удаленных регионов России» - уверяет Кахидзе.

Верится с трудом

Тема автотранспортного коридора «Европа-Западный Китай», или, иначе, «Евразия», поднимается не впервые. Приказом министра транспорта Евгения Дитриха был даже создан Координационный совет по реализации этого проекта. «Наш проект «Европа-Западный Китай» - это, в первую очередь, 2400 километров дорог, в том числе и наша строящаяся трасса М-11 - это 634 километра. По этому коридору мы также построим участок Москва-Нижний Новгород-Казань. Реализация проекта позволит сформировать новую планировочную ось регионов Приволжского федерального округа, которая будет способствовать развитию экономик регионов. Дорога нужна, чтобы соединять мощные и развивающиеся регионы и ко всему прочему, дорога -- это возможность развивать экономику регионов, в первую очередь, территории которых прилегают к этой новой трассе» - заявил заместитель председателя правления по инвестициям и стратегическому планирования «Автодора» Георгий Чичерин.

В принципе, повышение транспортной связанности регионов России – цель хорошая, она полностью лежит в русле утвержденной в этом году «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». А вот в транзитные перспективы этой трассы как части именно международного транспортного коридора верится с трудом. «Грузоперевозчикам выгодно осуществлять доставку по принципу «от двери до двери». Это особенно актуально для дорогостоящих товаров. Потенциал перевозок автомобильным транспортом сдерживается отсутствием качественной скоростной дорожной сети. Создание международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай» позволит реализовать этот потенциал за счет снижения себестоимости и продолжительности доставки грузов. В том числе, с использованием передовых технологий, газозаправочной инфраструктуры на сжиженном природном газе, использованием беспилотных транспортных средств и автопоездов» - уверяет Георгий Чичерин.

Заметим, что, хоть тесты с беспилотными автомобилями уже проводятся (например, довольно успешно показал себя автопилот, разработанный компанией «Яндекс»), но пока что это именно эксперименты, требующие безупречной дорожной разметки, не говоря уж об очистке трасс от снега. Широкое внедрение подобных технологий – это настоящая революция как в логистике, так и в автомобильной промышленности, с рядом негативных социальных последствий (вроде исчезновения множества рабочих мест – с соответствующим ростом уровня безработицы). Поэтому всерьез о перспективах массовой роботизации автотранспорта в обозримом будущем едва ли стоит говорить.

Пока же сухопутные перевозки на дальние расстояния - безусловная епархия железнодорожного транспорта. В силу понятной причины – везти поездом банально дешевле.

Все на газ

Следует ли из некоторой сомнительности надежд, возлагаемых на международный транспортный коридор «Европа-Западный Китай», что идея с газификацей автотранспорта – затея заведомом провальная? Совсем нет. Идея расширения использования газа в качестве моторного топлива находит множество сторонников в правительстве. Так, еще в декабре прошлого года на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждалась поддержка развития рынка газомоторного топлива. Тогда же рассматривались вопросы увеличения производства автомобильной техники, работающей на газе, а также расширения газозаправочной инфраструктуры.

По сути, темой обсуждения стали выдвинутые Минэнерго проект концепции подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и проект плана мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива до 2024 года.

«При поддержке Минэнерго России для транспортных средств на природном газе будет создана удобная и разветвленная сеть в ближайшие пять-семь лет. Это будет развитая заправочная инфраструктура в масштабах страны» - заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Упоминание о развитой инфраструктуре не случайно. В настоящее время сеть газозаправочных станций в России насчитывает 419 единиц – против 15 тыс. «традиционных» АЗС. С учетом того, что пробег «газифицированного» автомобиля на одной заправке не превышает 400-450 км (для грузовика, у легковушек в силу габаритных ограничений и того меньше), этого числа газозаправочных станций для нашей необъятной страны критически мало. Что сказывается и на объемах рынка газовых автомобилей. Например, в 2017 году по всей стране было продано всего лишь 4,4 тыс. новых «газовых» авто, в то время как продажи «обычных» автомобилей в стране в прошлом году уверенно перевалили за 1,8 млн единиц. Годовой объем переделки «обычных» автомобилей на газомоторное топливо тоже не сильно большой, порядка 5 тыс. единиц в год. Общий парк газовых автомобилей в России оценивается главой «Газпром газомоторное топливо» Михаилом Лихачевым на уровне «порядка 150 тысяч». Для сравнения отметим, что общий парк транспортных средств в стране превышает 59 млн единиц. И тут возникает своего рода замкнутый круг. Плохой охват территории страны сетью газозаправочных станций означает, как уже было показано выше, малый интерес к газовому автотранспорту. Отсюда и низкий – порядка 27% по оценке Михаила Лихачева – уровень загрузки даже скромных существующих газозаправочных мощностей. Расширение охвата территории мощностями газозаправочных станций требует немалых инвестиций – от 120 до 150 млн рублей на один объект. А чтобы окупить такие вложения требуется существенный рост спроса.

«На уровне государства стоит задача к 2024 году увеличить количество газозаправочных объектов до 1400 единиц, а объем продаж – до 3,8 млрд кубометров» - говорит Михаил Лихачев – «Чтобы достичь этих целей, в стране должен происходить рост парка газомоторных автомобилей и числа заправочных станций... По нашим оценкам, для этого в России парк газомоторных автомобилей должен в год увеличиваться примерно на 35 тысяч единиц. В результате через 4 года средняя загрузка газозаправочных станций вырастет до 70%, а прирост продаж в год достигнет 20-25%».

Пример соседей

Отметим, что примеры достаточно широкого распространения газомоторного топлива в мировой практике есть. Так, например, по состоянию на 2014 год «Газпром газомоторное топливо» оценивал парк газовых автомобилей в Иране и Китае на уровне 4 млн единиц, в Пакистане – 3,7 млн единиц. С тех пор эти цифры только выросли. Например, актуальный текущий парк газовых автомобилей Китая оценивается уже на уровне 5,5 млн единиц. Как правило, рост числа автомобилей на газомоторном топливе стимулировался мерами поддержки и показал наиболее быстрый рост именно в последнее десятилетие.

Показательным примером могут служить даже отдельные постсоветские страны. Так, например, в Узбекистане еще в 2007 году была принята программа по поэтапному переходу автомобильного парка на газомоторное топливо. В результате число газозаправочных станций в стране превысило 600, доля автомобилей на газомоторном топливе превысила 65% всего автомобильного парка.

Похожие тенденции наблюдаются и на Украине. За последние 5 лет доля газа в общем объеме потребляемого здесь моторного топлива выросла вдвое, достигнув 31%.

Основная причина популярности газомоторного топлива – в его относительной дешевизне. В России, например, при сопоставимом расходе топлива литр газомоторного топлива, по данным Росстата, обойдется примерно вдове дешевле литра бензина или дизельного топлива.

Остается, правда, еще один момент: газ газу рознь. Газомоторное топливо может представлять собой как компримированный (сжатый) природный газ, так и сжиженный природный газ (СПГ). Это не принципиально для автомобильного двигателя – все газовые двигатели на автомобилях работают по одному и тому же тепловому циклу. А вот технологии заправки различаются. Практически весь «газовый» автопарк России – на компримированном газу. В то же время в Китае и странах ЕС получает все более широкое распространение использование СПГ. В силу технологических особенностей он «компактнее» (за счет сжижения больше степень сжатия исходного газа), поэтому пробег на одной заправке здесь существенно выше. Хотя выше и требования по безопасности.

Россия обладает крупными запасами газа и постепенно становится важным игроком на рынке СПГ. Существующие мощности по производству СПГ в России составляют 27 млн тонн в год, однако они будут расти. Александр Новак видит возможность роста до 73 млн тонн к 2025 году, российская газовая компания «Новатэк» обещает только на своих заводах нарастить объем производства до 70 млн тонн в год к 2030 году. Так что при гипотетическом росте потребления дефицита газомоторного топлива в России едва ли стоит ожидать.

Отметим, что структуры «Газпрома» в настоящее время делают основной акцент на «газификации» важнейших федеральных автомагистралей, чтобы связать отдельные, фрагментированные региональные рынки газомоторного топлива воедино, обеспечив возможность перевода на газомоторное топливо междугородних автобусов и автопоездов. «Задача инфраструктурных инвесторов - создание газозаправочной сети с возможностью заправлять транспорт КПГ через каждые 250 км, СПГ - через каждые 400 км» - говорит Михаил Лихачев.