Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть 11 апреля показывают отрицательную динамику, о чем свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,53%, составив $64,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,43% — до $71,42 за баррель.

Уточняется, что цены показывают отрицательную динамику после максимального роста, который был достигнут на фоне усиления геополитической напряженности. Также нефть дорожала накануне на фоне ускорения роста запасов нефти в США.

При этом, как показали данные института нефти США, рост запасов на текущей неделе ускорился до 4,091 млн баррелей в сутки. По итогам предыдущей недели запасы увеличились на 2,963 млн баррелей в сутки.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent к 8:01 мск подросли на $0,06 (0,08%) - до $70,67 за баррель.

Котировки майского контракта на нефть WTI повысились на $0,15 (0,23%) - до $64,13 за баррель.