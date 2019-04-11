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США не убедили Евросоюз отказаться от «Северного потока — 2»

Москва, 11.04.2019

США продолжают настаивать на сохранение транзита газа через Украину после строительства «Северного потока — 2», сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Госсекретарь подчеркнул, что США сделали все возможное, чтобы предотвратить строительство трубопровода, однако, «это не увенчалось успехом».

«Мы сделали практически все возможное, чтобы отговорить европейцев, прежде всего Германию, от строительства "Северного потока — 2"», - сказал Помпео на слушаниях в сенате.

Ране глава немецкого МИД Хайко Маас сообщил, что Берлин не намерен менять позицию по проекту газопровода.

Также  российский президент Владимир Путин сообщил, что США не могут остановить «Северный поток — 2», поскольку он выгоден Европе.

Путин напомнил, что также поступал Вашингтон, противодействуя советским проектам в шестидесятых годах, а также с «Северным потоком — 1».

Путин  уверен, что если бы тогда не построили газопровод, то цены на голубое топливо были бы гораздо больше, чем сейчас по всему миру.

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