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ОАЭ намерены купить у России космический корабль

Москва, 11.04.2019

Как рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью «РИА Новости», Объединенные Арабские Эмираты намерены купить у «Роскосмоса» космический корабль «Союз», а также оплатить работу российских специалистов, обеспечивающих  запуск ракеты.

Как сообщил Крикалев, ОАЭ планируют «организовать специализированную пилотируемую миссию», для которой и потребуется закупка Союза» у России.

Однако согласно внутренним российским правилам, управлять российским кораблем может только гражданин РФ, так что ОАЭ имеет право только на два места в космическом корабле.

Руководитель подчеркнул, что на реализацию проекта отводится два года и только в случае подписания контракта. Тогда для для ОАЭ изготовят дополнительный «Союз».

Агентство уточняет, что в настоящий момент оформлен один краткий полет первого гражданина ОАЭ в космос на российском корабле, который продлиться восемь дней осенью этого года.

Ранее, ОАЭ подписали соглашение  с «Роскосмосом» об отправке первого эмиратского космонавта на МКС в июне 2018 года. Согласно документу полет должен был пройти весной 2019 года, однако, из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре 2018 года его пришлось перенести.

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