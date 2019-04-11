ПАСЕ требует от России заплатить взносы

ПАСЕ обратилась к России с требованием прислать делегацию в ассамблею, а также заплатить членские взносы в бюджет Совета Европы. Соответствующую резолюцию поддержали 105 членов организации, «против» высказались 30 человек, 16 воздержались.

В документе также содержится призыв возобновить диалог сторон, заинтересованных в сохранении за Россией членства в составе Совета Европы.

В резолюции отмечается, что СЕ переживает глубокий финансовый и политический кризис, спустя 70 лет после своего основания. Также мировая обстановка заставляет Совет Европы сталкиваться с большим количеством вызовов, которые угрожают эффективности работы его механизмов.

В документе сообщается, что решение России о приостановке выплаты взносов в СЕ, привело к крупнейшему кризису этой организации.

Решение Россия приняла в знак протеста против решения парламентариев лишить ее права голоса после присоединения Крыма к РФ. Также в январе Госдума выступила против возвращения к работе в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов в Совет Европы.