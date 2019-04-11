Путин назвал главные задачи ФСБ и СВР

Глава российского государства Владимир Путин назвал главные задачи, которые стоят перед Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ. По его словам, спецслужба, прежде всего, должна совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную деятельность.

На встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий, президент РФ также отметил, что ФСБ необходимо вести дальнейшую борьбу с терроризмом и экстремизмом, выявлять скрытые, глубоко законспирированные ячейки экстремистов, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Путин остановился и на работе Службы внешней разведки (СВР), подчеркнул, что очень рассчитывает на системную работу этой службы, а также на высочайшую компетентность её сотрудников.

«Я рассчитываю на умение сотрудников СВР мыслить стратегически и на годы вперёд, опираясь на выверенную информацию. Верю, что они способны прогнозировать развитие событий в ключевых регионах мира, выявляя потенциальные угрозы России», – резюмировал глава российского государства.