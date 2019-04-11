СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Армия Судана намерена сместить правящего более 25 лет президента страны Омара аль-Башира, а также распустить правительство, сообщают источники телеканалов Al-Hadath и Al-Mayadeen.

СМИ уточняют, что протесты с требованием смены руководства продолжаются с декабря прошлого года

В настоящее время в суданской столице Хартуме проходит встреча командования армии страны.

Сообщается, что улицы столицы Судана заполнены военными, также военнослужащие заняли здание государственного телевидения во втором по величине городе Судана Омдурмане, сообщает Al-Hadath.

Военное командование готовится сделать важное объявление в эфире, которое распространят в ближайшее время.

Как сообщают СМИ, аэропорт Хартуме в настоящее время закрыт, под арестом находится бывший министр обороны страны, а также действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн.

Также поступают разноречивые сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.