В Киеве объяснили, почему Украина не вступит в Евросоюз и НАТО

Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, сообщил депутат украинской Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Он уверен, что у Киева нет шансов для вступления в НАТО, поскольку страна не соответствует стандартам организации.

«В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать», - рассказал Рабинович.

Он подчеркнул, что об этом говорят и руководители альянса, поскольку в НАТО не может вступить страна с неразрешенными конфликтами.

«Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет», - подчеркнул Рабинович, напомнив о ситуации в Донбассе и Луганской области.

Он также уверен, что гипотетическое вступление в НАТО обойдется Киеву в «120 миллиардов долларов, а в ближайшие сорок лет у Украины таких ресурсов не будет».

Кроме того, Рабинович уверен, что Украина далека и от Евросоюза, куда ее никто не принимал и не примет в ближайшее время. Он также уверен, что Евросоюз надо строить у себя на родине.