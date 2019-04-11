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В Кремле ответили на слова Лукашенко о «выкручивании рук»

Москва, 11.04.2019

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы глава РФ – прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что «Россия обнаглела, выкручивает руки и фактически ввела санкции против его страны». По словам представителя Кремля, ни о каких санкциях речи не идёт, передаёт РИА Новости.

«Мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, – подчеркнул Песков. – Никакие санкции Россия не вводит».

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что в Кремле с пониманием относятся к эмоциональным заявлениям Лукашенко, но являются сторонниками тональности, более соответствующей союзническому характеру отношений между двумя странами. Между тем он признал, что Россия и Белоруссия не могут добиться взаимного понимания по ряду вопросов экономического и коммерческого характера, но работа в этом направлении ведётся.

Ранее сообщалось, что Лукашенко, комментируя вчерашнее решение Россельхознадзора, объявившего о введении ограничений на поставки яблок и груш из Белоруссии, заявил, что «Москва обнаглела до такой степени, что начинает выкручивать руки».

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