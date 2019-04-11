Верховный суд Чечни отменил решение о списании 9 млрд руб. долга за газ

Верховный суд Чечни принял решение об отмене постановления одного из районных судов Грозного о списании долгов за газ с местного населения в размере 9 млрд руб. При этом отмечается, что суд обязал поставщика «голубого топлива» исполнить требование закона о проведении бухучёта и отчётности, передаёт «Интерфакс».

В свою очередь источник агентства в республиканском правительстве заявил, что работа по урегулированию огромной задолженности населения будет продолжена,

Напомним, ещё в январе этого года один из районных судов чеченской столицы по требованию республиканской прокуратуры принял решение списать долги населения за газ в размере более 9 млрд руб. Это вызвало большой общественный резонанс. Многие представители властей других российских регионов стали также требовать списания долгов за газ с местного населения.