«Восточный» ждет генподрядчика

История с возведением в Амурской области космодрома «Восточный» уже давно стала притчей во языцех - она сопровождалась многочисленными скандалами, связанными со сменой генподрядчиков, и обросла сотнями уголовных дел. Указ строительстве космодрома Владимир Путин подписал еще в 2007 году, а сами работы стартовали в 2011-ом. Но сейчас на «Восточном» есть только одна стартовая площадка – для ракет-носителей «Союз-2.1А», относящихся к среднему классу. И хотя «Роскосмос» уже провел три успешных запуска «Союзов» с «Восточного», говорить о полноценном функционировании этого космодрома при всем желании нельзя.

Еще в начале этого года премьер-министр Дмитрий Медведев прямо заявил, что график строительства первой очереди в очередной раз сорван. Из 19 объектов сейчас созданы только 5. То есть примерно четверть от запланированного объема. Правда, уже готовые сооружения в «Роскосмосе» называют самыми сложными и крупными. Среди них, в частности, технический комплекс и стартовый стол под ракеты «Союз-2» (модификация «Союз-2.1А») -- они уже приняты в эксплуатацию. Что же касается остальных, то они, по словам Рогозина, «небольшие и второстепенные». Тем не менее, точный список недостроя в нашей космической госкорпорации не называют, но говорят, что там всякие «котлованы для слива» и тому подобные сооружения.

Заметим, что на сегодняшний день наше государство уже потратило на «Восточный» почти 92 млрд рублей. При этом сумма так называемых «необработанных авансов» составляет 25,2 млрд рублей. «Это то, на что нет бумаг» -- говорил журналистам Дмитрий Рогозин – «Космодром построен («первая очередь» -- «Эксперт»). Просто он не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчетности». Как предполагается решить эту проблему в «Роскосмосе» не говорят. Известно, что некоторые объекты первой очереди первый генподрядчик космодрома – «Спецстрой» -- просто бросил. Сейчас «Роскосмос» ведем по ним судебные разбирательства «с целью вернуть деньги». Но шансы на это не велики, так как сам «Спецстрой» указом президента был ликвидирован три года назад. Тогда же вроде бы решили, что ряд объектов, которые не успел закончить «Спецстрой», постарается достроить новый генподрядчик – ПСО «Казань». Эта компания подписала контракт с «Роскосмосом» на строительство второй очереди космодрома осенью прошлого года и даже получила аванс. «Она подготовила площадку для строительства стартового стола, а также заказала разработку проектно-сметной и конструкторской документации у 31-го Института Минобороны» -- пояснил Рогозин. Но из-за множества финансовых проблем приступить к работам на космодроме татарстанская компания не смогла. Это привело к тому, что контракт с ПСО «Казань» «Роскосмос» вынужден был расторгнуть в марте этого года, после чего вновь занялся поиском генерального подрядчика для своего многострадального космодрома.

Изначально на эту роль рассматривались три компании – «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и Crocus Group Араза Агаларова. Но почти сразу же выяснилось, что ни Тимченко ни Ротенберг заниматься достройкой «Восточного» не готовы. И лишь Агаларов высказался по этому поводу не так категорично. Глава Crocus Group сообщил, что его компания «обладает необходимым опытом работы на Дальнем Востоке» и «способна решить этот вопрос». В качестве примера он привел реализованный проект Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Правда, как признавался сам Араз Агаларов, его компания на этом ничего не заработала. Более того, на строительство дороги и благоустройство территории она дополнительно потратила почти 3,6 млрд рублей, из которых государство вернуло только около 1,1 млрд рублей. Таким образом, очевидно, что еще раз наступать на те же грабли Crocus Group вряд ли согласится. И понятно почему. Большинство опрошенных нами экспертов твердо уверены, что строительство второй очереди «Восточного» обойдется никак не меньше 45-47 млрд рублей, тогда как правительство готово выделить на это лишь 39 млрд рублей. То, что реальные расходы значительно превысят первоначальную смету, видимо, понимают и в «Роскосмосе». Во всяком случае, полтора месяца назад Дмитрий Рогозин уже просил премьер-министра увеличить финансирование космодрома «Восточный», но решить этот вопрос положительно ему так и не удалось. Таким образом, поиск нового генерального подрядчика для «Восточного» фактически зашел в тупик. А отсутствие видимых результатов по итогам совещания у Юрия Борисова это лишний раз подтвердило.

Уже сейчас ясно, что дальнейшее затягивание стройки может крайне негативно сказаться на нашей космической отрасли. Напомним, что вторая очередь «Восточного» -- это 119 объектов различного назначения и сложности. Самый важный из них – стартовый комплекс для тяжелой ракеты «Ангара А5» -- во чтобы то ни стало должен быть готов к началу 2023 года. То есть к тому времени, когда из эксплуатации окончательно будут выведены устаревшие ракеты «Протон-М», двигатели которых работают на ядовитом гептиле. Сейчас «Протоны» запускаются с космодрома Байконур и используются, в том числе для выведения наших спутников глобальной системы позиционирования ГЛОНАСС. Но почти каждый старт «Протона» приводит к многомиллионным экологическим штрафам, которые Россия платит Казахстану в качестве компенсации за загрязнение окружающей среды. Именно эту проблему и призвана решить тяжелая «Ангара», в которой в качестве топлива используется кислород и керосин. Однако, стартовая площадка для этой ракеты пока что есть только на космодроме Плесецк, откуда и состоялся ее единственный запуск в конце 2014 года. Второй старт «Ангары А5» с Плесецка запланирован на декабрь нынешнего года. В ходе него, как ожидается, в космос будет выведен габаритно-весовой макет космического аппарата. Но использование этого северного космодрома не позволяет в полной мере реализовать весь потенциал тяжелой «Ангары». Именно поэтому так важно построить для нее стартовый комплекс на «Восточном» в самые кратчайшие сроки. Если этого сделать не удастся, а ракеты «Протон» выведут из эксплуатации, то Россия вполне может столкнуться ситуацией, когда восполнение спутниковой группировки ГЛОНАСС окажется под угрозой. Дело в том, что сейчас едва ли не половина (13 из 27) всех космических аппаратов этой системы, находящихся на орбите, уже выработала назначенный ресурс и требует скорейшей замены. Спутник типа «ГЛОНАСС-К» имеет массу порядка 1,4 тонны. И если за один запуск «Протона» или «Ангары А5» можно вывести на геостационарную орбиту два таких аппарата, то на средних ракетах типа «Союз» всего один. Но резко увеличить запуски «Союзов» в нынешних условиях не представляется возможным, так как эти ракеты используется еще и для пилотируемой программы. Да и производственные мощности РКЦ «Прогресс» загружены по максимуму.