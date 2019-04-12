Апгрейдим убыточный бизнес вместе с нашими подписчиками



В своем инстаграме Антон Гришин выложил пост с идеей организовать совместно с подписчиками проекта <Пилим по России> кафе или бар. На его предложение в комментариях откликнулось большое количество желающих проинвестировать и всячески поддержать такую историю. И вот на днях совершенно случайно Антон зашел в шаурмечную, которая показалась совсем непримечательной. Попробовав здесь шаурму, Антон не понял, почему в кафе с такой вкусной едой практически нет посетителей.

В итоге мы познакомились с владельцем заведения Андреем Корсуновым, бывшим барменом с десятилетним стажем, к тому же не понаслышке знакомым с ведением бизнеса. Пять лет назад Андрей с товарищем взяли в кредит миллион рублей и запустили кофемобиль в парке Кузьминки. После кофемобиля у него был кофейный островок. Затем это переросло в кафе-пиццерию, где основным продуктом всё равно оставался кофе. По стечению обстоятельств бизнес Андрея решили прикрыть, так что владелец нескольких точек общепита в парке остался ни с чем.

Даже после такого печального опыта Андрей не отчаялся и решил остаться в бизнесе. Еще когда он работал в Кузьминках у него появилась идея выйти за пределы парка, так как там возникали проблемы с сезонностью: зимой бизнес практически застывал. В октябре прошлого года Андрей открыл кафе <СтритЕда>. Стартовый капитал составил 800 тыс. рублей (400 тыс. ушло на ремонт помещения и 400 тыс. - на закупку оборудования). Аренда помещения - 180 тыс. Несмотря на широкий ассортимент, где помимо шаурмы есть фалафель, гирос, блины и многое другое, 90% продаж приходится именно на шаурму. Все продукты он закупает самостоятельно, качество выше всяких похвал, но этот бизнес совершенно не приносит прибыли.

Проект <Пилим по России> не мог пройти мимо этой ситуации и решил помочь Андрею. Мы предлагаем попробовать реализовать идею из инстаграм-поста на базе заведения Андрея и сделать кафе уличной еды из натуральных продуктов, используя ресурсы, которые предлагает <Пилим по России>. Например, сейчас у нас есть поставщики натуральных продуктов из Саратова, есть люди, которые хотят инвестировать. Среди аудитории наверняка найдутся дизайнеры и креаторы, которые помогут с оформление помещения и изменением вывески (нынешняя вывеска <СтритЕда> самостоятельно придумана Андреем). У героя нашего выпуска есть время, опыт, деньги, которые он сможет частично инвестировать в аренду помещения. Андрей не собирается отчаиваться и закрывать свое дело, он ищет честных партнеров, которые согласятся сотрудничать на взаимовыгодных условиях, и совместными усилиями они смогут превратить это заведение в успешный бизнес.