Вход/Регистрация Подписка

Апгрейдим убыточный бизнес вместе с нашими подписчиками

Москва, 12.04.2019
36-й выпуск <Пилим по России> при поддержке журнала <Эксперт>


В своем инстаграме Антон Гришин выложил пост с идеей организовать совместно с подписчиками проекта <Пилим по России> кафе или бар. На его предложение в комментариях откликнулось большое количество желающих проинвестировать и всячески поддержать такую историю. И вот на днях совершенно случайно Антон зашел в шаурмечную, которая показалась совсем непримечательной. Попробовав здесь шаурму, Антон не понял, почему в кафе с такой вкусной едой практически нет посетителей.

В итоге мы познакомились с владельцем заведения Андреем Корсуновым, бывшим барменом с десятилетним стажем, к тому же не понаслышке знакомым с ведением бизнеса. Пять лет назад Андрей с товарищем взяли в кредит миллион рублей и запустили кофемобиль в парке Кузьминки. После кофемобиля у него был кофейный островок. Затем это переросло в кафе-пиццерию, где основным продуктом всё равно оставался кофе. По стечению обстоятельств бизнес Андрея решили прикрыть, так что владелец нескольких точек общепита в парке остался ни с чем.

Даже после такого печального опыта Андрей не отчаялся и решил остаться в бизнесе. Еще когда он работал в Кузьминках у него появилась идея выйти за пределы парка, так как там возникали проблемы с сезонностью: зимой бизнес практически застывал. В октябре прошлого года Андрей открыл кафе <СтритЕда>. Стартовый капитал составил 800 тыс. рублей (400 тыс. ушло на ремонт помещения и 400 тыс. - на закупку оборудования). Аренда помещения - 180 тыс. Несмотря на широкий ассортимент, где помимо шаурмы есть фалафель, гирос, блины и многое другое, 90% продаж приходится именно на шаурму. Все продукты он закупает самостоятельно, качество выше всяких похвал, но этот бизнес совершенно не приносит прибыли.

Проект <Пилим по России> не мог пройти мимо этой ситуации и решил помочь Андрею. Мы предлагаем попробовать реализовать идею из инстаграм-поста на базе заведения Андрея и сделать кафе уличной еды из натуральных продуктов, используя ресурсы, которые предлагает <Пилим по России>. Например, сейчас у нас есть поставщики натуральных продуктов из Саратова, есть люди, которые хотят инвестировать. Среди аудитории наверняка найдутся дизайнеры и креаторы, которые помогут с оформление помещения и изменением вывески (нынешняя вывеска <СтритЕда> самостоятельно придумана Андреем). У героя нашего выпуска есть время, опыт, деньги, которые он сможет частично инвестировать в аренду помещения. Андрей не собирается отчаиваться и закрывать свое дело, он ищет честных партнеров, которые согласятся сотрудничать на взаимовыгодных условиях, и совместными усилиями они смогут превратить это заведение в успешный бизнес.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Аудиозапись как доказательство в суде

    Защищаем себя и свои права, используя аудиозаписи в суде: законные основания и полезная инструкция

    Застраховаться на пенсию?

    Реформы в социально-экономической сфере, заставляют задуматься о самостоятельном формировании своей финансовой подушки безопасности

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара всех удивит
      Курс доллара всех удивит
    2. The Hill: заявление генпрокурора США по Рашагейту произвело эффект разорвавшейся бомбы
      The Hill: заявление генпрокурора США по Рашагейту произвело эффект разорвавшейся бомбы
    3. Терпение лопнуло: немецкая делегация нецензурно обругала украинцев в ПАСЕ
      Немецкая делегация нецензурно обругала украинцев в ПАСЕ
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама