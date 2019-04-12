Бюро находок: как найти потерянные вещи

Несмотря на это, единицы знают, как вести себя в сложившейся ситуации. Некоторые пытаются смирится с утратой, а кто-то запросто присвоит себе находку.
Не стоит сразу же обращаться в правоохранительные органы. Дело в том, что полиция приступит к поискам в том случае, если пропажа стал следствие мошеннических действий, кражи, преступления. Во всех остальных случаях действуют специальные столы находок, например бюро находок ПОТЕРЯЛ.com, найти которые достаточно просто, введя в поисковую систему запрос с привязкой к конкретному региону. На сайте можно посмотреть перечень находок, а также составить подробное и точное объявление о пропаже. Помимо специализированных веб-сайтов, во многих социальных сетях действуют группы и форумы, где есть возможность оповестить о находке или же пропаже.
Чаще всего люди теряют паспорт – самый главный документ, способный подтвердить личность. Его потеря является серьезным нарушением законодательства, поэтому, иногда не обходится без административной ответственности. Важно срочно сообщить о потере документа, чтобы не платить слишком большой штраф. Для восстановления паспорта достаточно обратиться в УФМС, предъявив ряд документов:
Получить новый паспорт моно по прошествии десяти дней. Если документ нужен срочно, то при необходимости УФМС обязаны выдать временное удостоверение личности.
Еще одной частой потерей являются мобильные телефоны и планшеты. Если вы нашли их в торговом центре, ресторане, магазине, то находку можно оставить у администратора заведения. Есть возможность самостоятельно вернуть гаджет владельцу, отыскав в телефонной книге записи «мама», «папа», «дом» и прочее. Не стоит пользоваться телефоном в персональных целях, не звонить и не вынимать сим-карту. Отыскав владельца, нельзя требовать вознаграждение или деньги, такие действия моно смело расценивать в качестве преступления. Если есть желание, передать находку можно в отделение полиции. В любом случае, не нужно паниковать и расстраиваться, важно действовать здраво и осмысленно.