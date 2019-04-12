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Бюро находок: как найти потерянные вещи

Москва, 12.04.2019
Потеряв важные документы, важно знать, куда и как обращаться за помощью. Сложно отыскать человека, который ни разу не находил либо не терял ценную вещь.
#PressRelease

Несмотря на это, единицы знают, как вести себя в сложившейся ситуации. Некоторые пытаются смирится с утратой, а кто-то запросто присвоит себе находку.

Не стоит сразу же обращаться в правоохранительные органы. Дело в том, что полиция приступит к поискам в том случае, если пропажа стал следствие мошеннических действий, кражи, преступления. Во всех остальных случаях действуют специальные столы находок, например бюро находок ПОТЕРЯЛ.com, найти которые достаточно просто, введя в поисковую систему запрос с привязкой к конкретному региону. На сайте можно посмотреть перечень находок, а также составить подробное и точное объявление о пропаже. Помимо специализированных веб-сайтов, во многих социальных сетях действуют группы и форумы, где есть возможность оповестить о находке или же пропаже.

Чаще всего люди теряют паспорт – самый главный документ, способный подтвердить личность. Его потеря является серьезным нарушением законодательства, поэтому, иногда не обходится без административной ответственности. Важно срочно сообщить о потере документа, чтобы не платить слишком большой штраф. Для восстановления паспорта достаточно обратиться в УФМС, предъявив ряд документов:

  • фотографии в количестве четырех штук;
  • письменное заявление о восстановлении паспорта;
  • письменное заявление о пропаже документа;
  • квитанцию, подтверждающую оплату государственной пошлины;
  • документы, способные подтвердить личность (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении или военный билет).

Получить новый паспорт моно по прошествии десяти дней. Если документ нужен срочно, то при необходимости УФМС обязаны выдать временное удостоверение личности.

Еще одной частой потерей являются мобильные телефоны и планшеты. Если вы нашли их в торговом центре, ресторане, магазине, то находку можно оставить у администратора заведения. Есть возможность самостоятельно вернуть гаджет владельцу, отыскав в телефонной книге записи «мама», «папа», «дом» и прочее. Не стоит пользоваться телефоном в персональных целях, не звонить и не вынимать сим-карту. Отыскав владельца, нельзя требовать вознаграждение или деньги, такие действия моно смело расценивать в качестве преступления. Если есть желание, передать находку можно в отделение полиции. В любом случае, не нужно паниковать и расстраиваться, важно действовать здраво и осмысленно.

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