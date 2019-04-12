Россия активно наращивает внешний долг

По оценке Банка России, внешний долг России в первом квартале 2019 года вырос на 3%, или 13,8 млрд долларов, до 467,8 млрд долларов. В первую очередь, это было обусловлено приобретением нерезидентами суверенных российских облигаций (ОФЗ). По итогам 2018 года, напоминает "Вести.Экономика", внешний долг России уменьшился на 64,063 млрд долларов (- 12,4%) до 454,04 млрд долларов.



Внешний долг госорганов вырос за квартал на 9,6 млрд долларов (+ 21,8%) до 53,5 млрд долларов, а долг небанковских отраслей экономики – на 4,3 млрд долларов (+ 1,4%) до 317,9 млрд долларов. Задолженность банков сократилась за квартал на 2,3 млрд долларов (- 2,7%) до 82,3 млрд долларов. Это минимальный уровень задолженности за последние 12,5 лет (на 1 октября 2006 г. долг банков составлял 78,4 млрд долларов). Задолженность Банка России увеличилась в первом квартале на 2,2 млрд долларов (+18,4%) до 14,1 млрд долларов. Ключевым фактором ускорения темпов роста внешнего долга является проводимая Минфином политика по наращиванию заимствования путем размещения долговых бумаг, уверен директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он напоминает, что на 2019-2020 годы перед министерством поставлены достаточно амбициозные планы по заимствованиям. Только на внутреннем рынке за два года планируется привлечь 7,5 трлн рублей, из которых чуть менее 2,5 трлн должны прийтись на 2019 год. Программа изначально выглядели трудновыполнимой, с учетом того, что по итогам 2018 года планируемый объем инвестиций на внутреннем рынке выполнен не был.



Ограниченные возможности внутреннего рынка, по всей очевидности, будут и дальше компенисроваться за счет постоянного увеличения долга перед нерезидентами. В марте Минфин впервые в этом году предложил рынку бонды в долларах и евро на сумму 3 млрд и 0,75 млрд соответственно, перевыполнив таким образом план на год. Евробонды оказались востребованными рынком, в первую очередь нерезидентами, совокупный спрос оценивался в 12 млрд долларов, то есть почти в 3,5 раза выше номинала двух выпусков.



Интересно, что российские долги покупают даже при условии относительно невысокой доходности: так облигации в долларах были размещены под 5,1% годовых, в евро и того ниже, всего 2,375%. Если учесть, что в бюджет на текущий год заложены выпуски евробондов всего на 3 млрд долларов, при высоком спросе на них со стороны нерезидентов и выглядещих чрезмерно амбициозными планах по привлечению 2,5 трлн рублей в рамках размещения ОФЗ на внутреннем рынке, можно предположить, что мартовский выпуск все-таки не был последним и Минфин скорректирует программу заимствования в пользу рынка внешнего. Да, признает Дмитрий Жарский, это будет вести к росту внешнего долга, но он пока является одним из самых низких в мире, что позволяет предлагать относительно низкую доходность при высоком спросе.



Увеличение суммы внешнего долга в первом квартале лишь внешне выступает серьёзным негативом, уверен руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Однако это не столь катастрофично, если сравнить с предыдущими показателями и структурой долга. Объём долга, хотя и вырос с начала года сразу на 3%, но остаётся на 10% ниже, чем на 1 апреля 2018 г.



Наибольший рост показала задолженность федеральных органов госуправления – на 22% к началу года. Но это связано с возвращением иностранных инвесторов к покупкам российских ОФЗ, объясняет эксперт. В 2018 году, после объявления о возможных санкциях против российского госдолга, только с августа по декабрь отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ составил 224,5 млрд руб., по данным ЦБ РФ.



Риски санкций уменьшились при конкретизации законопроектов о них. В частности, запрет может распространиться только на приобретение новых выпусков. Поэтому иностранцы вновь увеличили приобретение ОФЗ в 1 квартале – на сумму 272,2 млрд руб., что полностью компенсировало предыдущий отток средств. Причём это в большей степени размещение облигаций с длинным сроком до погашения, что меньше давит на бюджет.



Так что внешняя задолженность пока остаётся в «рамках приличий», уверен аналитик. С учётом того, что в 2018 г. профицит бюджета составил 2,7% ВВП, а в 2019 г., по плану – 1,8% ВВП, доходы позволят и обслуживать, и погашать увеличение долга. Превышение доходов над расходами бюджета запланировано почти в 2 трлн руб. При этом внешний долг в стране обеспечен. Сумма международных резервов страны составляет более 489 млрд долларов, что покрывает не только госдолг, но и всю внешнюю задолженность на уровне 467,8 млрд долларов.



В её составе внешние долги негосударствеого сектора имеют даже более позитивную динамику, чем у государства. Задолженность банков перед иностранными кредиторами уменьшились за первый квартал на 3%, за год – на 12%. В прочих секторах за три месяца такой долг поднялся на 1%, но сократился на 6% по отношению к уровню 1 апреля 2018 г.

На перспективу текущего года можно предположить, заключает Марк Гойхман, что сумма задолженности будет умеренно расти.