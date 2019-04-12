Франция против торговых переговоров между ЕС и США

Франция будет голосовать против торговых переговоров между Евросоюзом и Соединенными Штатами несмотря на то, что остальные европейцы в принципе договорились о начале переговоров с Вашингтоном. В заявлении канцелярии Елисейского дворца говорится, что Франция, вероятно, будет единственной страной, которая проголосует «против». Голосование состоится в понедельник на встрече министров сельского хозяйства членов ЕС.

Президент Макрон хочет, чтобы США сначала вернулись в парижское соглашение по климату. Его также не устраивают регулярные угрозы из-за океана ввести тарифы на европейские товары и изделия.

Послы 28 членов ЕС не без труда все же договорились о начале трансатлантических переговоров. В июле прошлого года Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер договорились о перемирии в торговых спорах с условием не вводить новых тарифов и подписать хотя бы ограниченное торговое соглашение между США и ЕС. Однако во вторник президент Трамп вновь взялся за старое и пригрозил ЕС тарифами на 11,2 млрд долларов за то, что Airbus получает субсидии от Еврокомиссии и поэтому имеет преимущество в конкурентной борьбе с американскими авиастроителями.

«У Европы много лет преимущество над Америкой в торговле,- написал в твите Дональд Трамп.- Скоро это закончится».

Париж будет демонстративно голосовать «против», хотя во Франции понимают, что это ничего не изменит, потому что по таким вопросам, как переговоры Евросоюза с другими государствами, необходимо квалифицированное большинство, а не абсолютное. Тем не менее, демонстративная позиция Франции портит европейское единство по такому важному вопросу. Европейские лидеры попытались уговорить Эмманюэля Макрона отказаться от голосования «против», пообещав обязательно поднять на переговорах климатический вопрос и потребовать от Вашингтона гарантий по защите окружающей среды. Однако французский лидер проявил упрямство и в качестве объяснения своего упорства напомнил очередную угрозу Белого дома ввести тарифы против Европы, а также демонстративный отказ отменить тарифы на европейскую сталь и алюминий.

Французы также напомнили, что переговоры по заключению всеобъемлющего торгового договора между ЕС и США (TTIP) зашли в тупик из-за жесткой позиции американской стороны. Париж, Берлин и Вена не без оснований боятся, что соглашение в таком виде отрицательно отразится на европейских стандартах продуктов питания и здравоохранения.

Главным сторонником подписания ограниченного торгового соглашения является Берлин. Германия хочет, с одной стороны, задобрить США, отношения с которыми у нее после прихода в Белый дом Трампа значительно ухудшились, а с другой, надеется избежать введения Америкой тарифов на европейские автомобили, которые в первую очередь ударят по сильному немецкому автопрому.

Кстати, во время обсуждения в четверг было договорено, что переговоры немедленно прекратятся, если США введут новые тарифы и пошлины на европейские товары, включая автомобили.