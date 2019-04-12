Гисметео, прогноз погоды на месяц: то в жар, то в холод

В Гисметео составили прогноз погоды на ближайший месяц. Метеорологи считают, что в Европейской части России в период с 15 апреля по 15 мая температура будет держаться в пределах нормы. Однако на климатический фон окажут влияние циклоны и антициклоны, которые регулярно будут сменять друга. Поэтому синоптики не исключают такое явление, которое давно уже получило название «температурные качели».

Например, погода на Урале пока почти как летом: в Челябинске и Магнитогорске – плюс 20. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге – плюс 16, в Тюмени и Тобольске – плюс 18. Но уже к воскресенью, 14 апреля всю территорию между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами накроет Арктический циклон. Он принесёт с собой в регион снижение температуры до минус 1-3, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и осадки в виде снега. И такая погода здесь будет держаться до 20-21 апреля. После чего на Урале вновь на несколько дней потеплеет до плюс 11-13. Однако в последние дни апреля сюда вернётся холодный фронт, который в первые дни мая сменится тёплым.

То в жар, то в холод от температурных перепадов будет бросать территории, входящие в Приволжский федеральный округ. Так, в Перми, Оренбурге, Пензе и Нефтекамске регулярная смена холодных и тёплых воздушных масс продлится как минимум до середины мая. Столбики термометров будут то подниматься до плюс 18-21, то опускаться до 1-3 выше нуля, - вот уж кому не повезло с погодой.



Более стабильный прогноз в ближайшие 30 дней для Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы и Саранска. Здесь самая комфортная погода прогнозируется на первую декаду мая, а это почти все майские праздники – синоптики обещают в этот период плюс 15-17, ласковое весеннее солнце и отсутствие осадков.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге на месяц

Согласно прогнозу погоды Гисметео, в Санкт-Петербурге в ближайшие 14 дней солнечная погода будет сменяться пасмурной, погожие дни – дождливыми. При этом температурный фон стабильный – плюс 10-13. В начале мая распогодится, осадков почти не будет, яркое солнце и плюс 14-16. По прогнозу погоды, в Москве, до конца апреля будет в основном облачно, местами осадки. С 15 по 21 апреля колебания температуры в диапазоне 10-15 выше нуля. С 22 по 30 апреля частота выпадения осадков усилится, возможны порывы ветра, но при этом столбики термометров поднимутся до плюс 18. С 1 по 15 мая – плюс 15-20, в основном солнечно. Но без дождей, местами сильных всё-таки не обойдётся. Кроме того, возможны грозы. Однако, как предупреждают специалисты Гисметео, это предварительный прогноз погоды, который основывается на усреднённых данных за последние 10 лет. Поэтому в дальнейшем он будет корректироваться.