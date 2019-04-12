Израиль не проголосовал сердцем

На парламентских выборах в Израиле, прошедших 9 апреля, победу одержали правые. Теперь Беньямин Нетаньяху имеет хорошие шансы в пятый раз стать премьер-министром. А вот левым и левоцентристам, постаравшимся на этих выборах выжать максимум из тех возможностей, которые у них есть, предстоит определиться, как им быть в условиях, когда страна правеет, старые лозунги не работают, а новые не найдены.

Сторонники партии «Ликуд», которую вел на выборы Нетаньяху, начали праздновать уже после первых данных экзит-полов, вроде бы, не суливших им особых поводов для радости. Ликудовцы шли почти вровень с левоцентристским блоком «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые» - под цвет израильского флага). Только на следующий день выяснилось, что обойти левоцентристов получилось, но с минимальным перевесом в пару процентов. Однако для Израиля за последнее время стала обычной ситуация, когда крупные политические силы не берут большинство голосов на парламентских выборах. Какой быть правящей коалиции в кнессете и быть ли ей вообще решают малые партии. Это, кстати, подтверждает сам факт нынешних выборов, которые прошли раньше срока, в сущности, только из-за одного человека: Авигдора Либермана. Ему не понравилась сдержанная реакция правительства на очередной обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Либерман подал в отставку с поста министра обороны и увёл свою партию «Наш дом - Израиль» из правящей коалиции, таким образом, развалив её.

Так вот, на этих выборах правые партии достаточно уверенно обошли левых и левоцентристов. Вместе с потенциальными союзниками, вроде того же «Нашего дома-Израиля», «Ликуд» может рассчитывать на 65 мандатов. Конечно, их надо еще уговорить войти в коалицию. Но это, по крайней мере, возможно. У «Кахоль-Лаван» сверхзадача сложнее. Перетянуть кого-то из правого лагеря для «бело-голубых» почти невероятно. Это получится, разве что, если Нетаньяху и «Ликуд» совсем провалят переговоры. А если даже собрать все мандаты, которые получат две левые партии, заслуженные ветераны израильской политики «Авода» и «Мерец», в левоцентристской коалиции наберется максимум 45 мандатов. Что мало. Есть еще, конечно, арабские партии, но, во-первых, с ними «Кахоль-Лаван» очень проблематично договориться без ущерба репутации в глазах еврейских избирателей, во-вторых, их 10 мандатов для создания парламентского большинства всё равно не хватит.

Поражение левым и левоцентристам особенно обидно, потому что на этих выборах они, казалось, решили свою давнюю проблему: нашли-таки харизматичную фигуру, которую избиратели сочли бы подходящей на должность премьер-министра. Ей стал бывший командующий генштабом Беньямин Ганц. Годами Нетаньяху критиковали за коррупцию и неразборчивость во внешнеполитических связах. Премьер ведь и в Кремль вхож, и в американский Белый дом, и с европейскими почти антисемитами общается, и мусульманскими монархами. Более того, при нем создается еще совсем недавно казавшийся совершенно немыслимым антииранский неформальный союз Израиля, США и Саудовской Аравии. Слева Нетаньяху раз за разом выдвигали оппонентов – правильных, с чёткими убеждениями и при этом совершенно бесцветных. А публика, как говорил один еврейский публицист, подобна женщине: любит надежных, а не слишком правильных.

Ганц выглядел надежным. Молчаливый вояка, он вызвал в памяти левого избирателя образы Ицхака Рабина и Ариэля Шарона – политиков-военных, которые благодаря накопленному авторитету могли себе позволить непопулярные, но нужные решения. Пиарщики Нетаньяху приложили немало усилий, чтобы разрушить этот образ слуги царю, отца солдатам. Общественность узнала, что телефон Ганца могут взломать все кому не лень, вплоть до иранских спецслужб, с коими он, по должности, призван бороться; что он, даром, что учился в Штатах, так и не освоил как следует английский язык; что бравый генерал, оказывается, ходит к психологу и вообще не такой стальной человек каким кажется. Ганцу пришлось оправдываться, а оправдывающийся политик – зрелище всегда не из лучших.

Однако всё же можно предположить, что «Кахоль-Лаван» подвели не тактические ошибки, допущенные в ходе избирательной кампании, тем более что они не такие уж и фатальные. Просто израильский избиратель слишком искушён, чтобы выбирать только сердцем. Он вправе был ожидать от левых и левоцентристов новых идей и подходов. А этого-то как раз у них и не оказалось, в том числе, когда речь заходила о внешней политике и палестинской проблеме.

Годами рецепт избавления Израиля от обстрелов из сектора Газа и угрозы интифады у израильских левых был один: надо с палестинцами договориться и размежеваться. Будет у них отдельная автономия или уж, хорошо, государство – не будет больше проблем. Одно время идея покончить таким способом с палестинским конфликтом, была достаточно популярна в израильском обществе. Она выглядела соблазнительно и казалась очень перспективной. Со временем, однако, выяснилось, что арабскую «улицу» предложение честно разделить с евреями арабскую землю нисколько не прельщает. А руководству Палестинской национальной администрации, равно как и ХАМАС, контролирующему сектор Газа, прекращение статуса полупризнанного государства и вовсе не нужно: им и так хорошо. Блеск идеи померк и попытка повторить в 2019 году то, о чем говорилось в 1993-м, повлекла закономерное фиаско.

Внешнеполитическая философия Нетаньяху выглядела, в глазах избирателей, не в пример прагматичнее. Лидер «Ликуд» исходит из того, что конфликт с палестинцами как хроническая болезнь, не исчезнет. От него нельзя избавиться, его можно лишь контролировать. Можно ограничить влияние Ирана, можно наказать ХАМАС за какой-нибудь особо жестокий обстрел. Но нельзя вовсе избавиться от этих обстрелов. С ними придется жить как с неизбежным злом.

Особый вес аргументам Нетаньяху придает то, что Израиль постепенно меняется. Когда-то это была социалистическая, по западноевропейским меркам, страна. Теперь для миллионов евреев, киббуц – это не мост в будущее, а скорее милый пережиток прошлого. В стране стремительно растет доля ортодоксальных евреев, чья партия ШАС - важный союзник «Ликуда». Консервативному Израилю больше понятен тот, кто сохраняет, что есть, а не стремится к лучшему в ущерб хорошему. А Дональду Трампу, в свою очередь, больше понятен консервативный Израиль. Американский президент сделал Нетаньяху важный предвыборный подарок: вслед за переносом столицы США в Иерусалим, перед выборами в кнессет признал Голанские высоты израильской территорией. Левым остается, разве что, завидовать: им-то подарки из-за границы дарить некому, да и незачем.