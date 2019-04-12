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Кабель в резиновой изоляции – виды и характеристика

Москва, 12.04.2019
Подвижные детали соединяются с электрической сетью с использованием гибкого кабеля, изолированного при помощи резины. Он сделан из медной многопроволочной жилы, изолированной с применением бутилкаучука в комбинации с этиленпропиленовым каучуком, которые характеризуются высокой прочностью.
#PressRelease

Такие кабели обладают следующими полезными свойствами:

  • стойкость к действию масел;
  • морозостойкость;
  • негорючесть;
  • неподверженность воздействию озона;
  • способность переносить переменное напряжение на уровне шестьсот шестьдесят вольт при частоте до четырехсот герц;
  • способность выдерживать постоянное напряжение до тысячи вольт.

Кабель резиновый может эксплуатироваться вместе со стройтехникой, климатическим, сварочным и вентиляционным оборудованием. Необходимо помнить о том, что важное условие его использования состоит в отсутствии влияния ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков. Он эффективно используется не только в помещениях с естественной вентиляцией и высоким уровнем влажности воздуха, где часто выпадает конденсат, но и в условиях водоемов.

Данное изделие выпускается в трех вариантах:

  • хладоустойчивое;
  • тропическое;
  • для использования в умеренном и холодном климате.

Производителя выпускают изолированный резиной кабель судового типа с экранированными жилами, а также с бронированными при помощи проволочной оплетки из оцинкованной стали жилами. Эта разновидность кабеля используется в контрольных и телефонных цепях, может применяться для соединения с подвижными приемниками тока в помещениях и за их пределами, но при условии обеспечения защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Покрытый резиновой изоляцией кабель имеет как ряд достоинств, так и определенные изъяны. Важнейшим преимуществом данного изделия является высокая эластичность, обеспечиваемая за счет слоя резиновой изоляции. Провода обладают стойкостью к воздействию влаги и различных агрессивных сред, включая следующие:

  • щелочи;
  • масла;
  • кислоты.

Кроме того, такие кабели обладают способностью переносить воздействие высоких температур при коротких замыканиях. Однако воздействие прямого солнечного света для них губительно. При выборе этих изделий следует принимать во внимание условия эксплуатации, уделяя особое внимание обеспечению защиты от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей.

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