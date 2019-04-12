Курс доллара пошел на разворот

Курс доллара перешел к росту к рублю на фоне изменения ситуации на внешних площадках. Курс доллара вырос в четверг к рублю на 33 копейки - 64,62, евро подорожал на 23 копейки - до 72,71.

Рубль в последние дни был в лидерах по укреплению среди валют EM. Российскую валюту поддерживало ралли на нефтяном рынке и высокий спрос на ОФЗ.

Однако со вчерашнего дня мировые рынки начали корректироваться, аппетит к рисковым активам несколько снизился. К тому же нефтяные котировки снижаются с локальных максимумов.

В целом курс доллара, по прогнозам аналитиков, останется в ближайшее время в диапазоне 64-65 рубля. Пока оснований для более резких движений нет.