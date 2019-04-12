Курс доллара обвалился к рублю на фоне новостей из Ливии

Курс доллара в пятницу перешел к резкому падению к рублю на фоне новостей из Ливии. Курс доллара упал на 35 копеек - до 64,25, хотя в первой половине дня торговался нейтрально.

В пятницу глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла предупредил, что после эскалации конфликта в республике энергетическая сфера страны столкнулась с наиболее серьезной угрозой с начала гражданской войны в республике в 2011 году. Поставки нефти из этой страны могут полностью остановиться.

Цены на нефть прибавили более 1% - 71,71 за баррель Brent.