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Lada покидает Европу

Москва, 12.04.2019

Автомобили Lada больше не будут поставляться на рынок Евросоюза, сообщает «Российская газета».

Продукция Автоваза не соответствуют новым экологическим нормам, которые были введены на территории ЕС, в этой связи автоконцерн попросили устранить недостатки. До этого момента российские машины прекращают поставляться в Европу.

Как рассказали на самом предприятии, они рассчитывают, что прекращение поставок носит временный характер, при этом АвтоВАЗ не рассматривает европейский рынок в качестве приоритетного.

СМИ уточняет, что большая часть автомобилей Lada - более 13,1 тысячи, была поставлена в Казахстан. На втором месте по поставкам российских автомобилей находится авторынок Белоруссии, за ним следует - Узбекистан.

Ранее ресурс News.ru сообщал, что в марте 2018 года граждане России чаще других российских автомобилей покупали автомобили Lada Vesta, которых в указанный период было продано рекордных 13 тысяч машин.

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