МКБ привлек 170 млрд руб для реальной экономики

170 млрд рублей с начала года смогли привлечь клиенты Московский кредитного банка на открытом рынке. МКБ выступил организатором размещения облигаций. При этом только в апреле сумма средств, привлеченных в реальную экономику, превысила 43 млрд рублей.

«Год для банка начался очень активно. За первые три с лишним месяца мы выпустили облигаций на 170 миллиардов рублей. По итогам первого квартала банк вошел в топ-5 организаторов облигационных займов Cbonds. Рыночная ситуация говорит о возможности дальнейшего роста количества первичных размещений» — отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

Лишь в апреле МКБ выступил организатором размещения облигаций таких крупных компаний, как «Роснефть», «Почта России», «Роснано», «ИКС 5 Финанс» и Газпромбанк.

1 апреля была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «НК “Роснефть”» Вaа3 / BBB− / ruААА (Moody’s /S&P / «Эксперт РА») общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и офертой через пять лет. По итогам букбилдинга эмитент принял решение установить ставку купона до оферты в размере 8,70% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоялось 5 апреля.

5 апреля была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ФГУП «Почта России» BBB− /ААА (RU) (Fitch / АКРА) общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей и офертой через три года. По итогам букбилдинга эмитент принял решение установить ставку купона до оферты в размере 8,45% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоялось 9 апреля.

5 апреля года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «Роснано» BBB− (Fitch) общей номинальной стоимостью 13,4 млрд рублей и сроком обращения девять лет. По итогам букбилдинга эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 9,80% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоялось 8 апреля.

10 апреля была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ООО «ИКС 5 Финанс» BB / ruАА (S&P / «Эксперт РА») общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей и сроком обращения три года. По выпуску предусмотрено обеспечение в виде оферт от X5 Retail Group N. V. и АО «Торговый дом “Перекресток”». По итогам букбилдинга эмитент принял решение установить ставку купона до погашения в размере 8,45% годовых. Организаторами размещения помимо Московского кредитного банка выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», «ВТБ Капитал». Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 23 апреля.

10 апреля была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций Газпромбанка (акционерное общество) Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BB+ (Fitch) / AA (RU) (АКРА) / ruAA+ («Эксперт РА») общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения три года. По итогам букбилдинга эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 8,70% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 23 апреля.