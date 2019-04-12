Названы регионы России с самой большой смертностью

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – назвала регионы страны с самым высокими и низкими показателями смертности в стране. По данным, которые она озвучила в ходе заседании коллегии Минтруда, наивысшая смертность зарегистрирована в Тверской, Тульской, Ивановской, Орловской, Псковской и Новгородской областях, при этом наименьший уровень смертности зарегистрирован на Урале и в регионах Северного Кавказа.

Кроме того, Голикова подчеркнула, что для того, чтобы обеспечить быстрый рост продолжительности жизни, необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности.

«Однако должна сказать, что за прошлый год сразу в 32 регионах России смертность выросла, а естественный прирост населения отмечен в 21 регионе», резюмировала Голикова.

Ранее сообщалось, что по данным главы Минтруда Максима Топилина, в России продолжает снижаться рождаемость. Как пояснил чиновник на заседании коллегии ведомства, количество рождений в 2018 году составило 1,604 млн. Таким образом, в процентном выражении снижение составляет 5,4%. Между тем, согласно информации Росстата население нашей страны на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек. Тем самым за 2018 год население России сократилось на 86,7 тыс. человек.