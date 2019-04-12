Правительство России ухудшило прогноз по доходам граждан

Минэкономразвития России ухудшило прогноз по доходам граждан. Также ведомство прогнозирует ухудшение социально-экономического развития России до 2024 года.

В документе отмечается, что замедлится рост доходов, которыми реально могут располагать российские граждане.

«Минэкономразвития рассчитывает, что в 2019 году реальные доходы граждан вырастут на 1%», — сообщает РБК.

Ранее в прогнозе ведомства сообщалось, что рост доходов граждан вырастит на 1,7%. К 2021 году в министерстве прогнозируют рост доходов примерно на 1,5%. К 2024 году этот показательно должен составить в среднем 2,3%.

Также аналитики ведомства сообщают, что в ближайшие четыре года россиянам не стоит ожидать роста зарплат из-за дешевеющей нефти и растущего доллара.

Эксперты утверждают, что даже эти показатели могут оказаться недостижимыми из-за проводимой пенсионной реформы, а также из-за высокой закредитованность населения.

Инвестиционный прогноз также был снижен с 7,6% до 7% в 2020 году, с 6,9% до 6,3% в 2021, а также с 6,1%-6,6% до 5,2%-5,8%.