В Киеве пообещали новые провокации против России

Украинские корабли и дальше будут проходить по Керченскому проливу, так как отказаться от данного маршрута означает для Киева потерю Азовского моря и своих территорий, заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак, передает NewsOne.

Однако чиновник уверен, что такие проходы нужно тщательно готовить, чтобы ситуация не повернулась, как в прошлом году, когда российские пограничники арестовали корабли Украины. Однако к этому должны быть готовы и ВМС, и международные партнеры Украины, подчеркнул Полторак.

В Москве, в свою очередь, подобные заявления Полторака назвали «блефом и одной из крапленых карт в предвыборной колоде Петра Порошенко».

Об этом заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Он добавил, что Киев может в любое время отправить корабли через Керченский пролив, но если будет соблюдать необходимые процедуры.

Все альтернативные варианты захода в территориальные воды России «пресекаться самым жестким образом, что уже и было продемонстрировано».

Сенатор уверен, что на западе отлично понимают разницу между претензиями Украины и тем как «непосредственно участвовать в ее провокациях».

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины вошли в закрытую акваторию Черного моря и направились к Керченскому проливу. Корабли не реагировали требования российских пограничников остановиться и продолжали опасно маневрировать, после чего были задержаны береговой охраной ФСБ. На борту кораблей оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ, против которых было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.