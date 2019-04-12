Особенности выбора промышленного кондиционера

Ошибиться нельзя, иначе цена будет слишком высокой, начиная от выхода из строя кондиционера, вплоть до ущерба человеческому здоровью. Подобные агрегаты изготавливают с целью обслуживания больших площадей, километраж которых более трехсот тысяч метров квадратных. Монтируют их в здании с индивидуальным микроклиматом – в торговых центрах и гостиницах.

Кондиционеры gree промышленного типа производятся в течение ста лет, но существует не боле пяти основных видов:

Шкафные. Данный тип кондиционеров подходит для поддержки стабильного температурного режима на протяжении длительного времени. Бываю с выносным конденсатором и моноблочными. Система «чиллер-фанкойл». Отличительная особенность – использование антифриза или воды вместо хладагента. Преимущество модели в том, что между составляющими системы много свободного места, а вода протекает по обычным трубам. Мультизональная система VRF и VRV. Содержит до 64 внутренних блоков, а также 1-3 внешних. Общая длина межблочных коммуникаций достигает триста метров, а перепад высот – около 50 м. Характерная особенность – возможность установить определенную температуру для каждого внутреннего блока, обеспечив оптимальный микроклимат. Крышные, центральные модели. Активно задействуются в качестве очистителей и увлажнителей воздуха, систем вентиляции и кондиционеров. Их называют центральными, так как обработка воздуха осуществляется именно в центральном модуле. Преимущество модели в том, что удается обслуживать огромное помещение либо сразу несколько. Отмечается повышенная сложность монтажа, прокладки коммуникаций. Если есть возможность, желательно отдать предпочтение более простой модели, а именно – крышному кондиционеру. Прецизионные. Могут похвастаться шикарной точностью поддержки установленной влажности, температурного режима. Изделие состоит из нескольких блоков, а именно наружного, внешнего.

Отличительной, характерной чертой и особенностью кондиционеров промышленного типа считается то, что удается задать любую конфигурацию, чтобы обеспечить адекватную и полноценную вентиляцию помещения. Понять проблему выбора данного агрегата поможет опыт работы в отрасли, а также инженерное образование.