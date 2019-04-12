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Полпред президента в ЦФО заявил об угрозе обрушений на канале имени Москвы

Москва, 12.04.2019

Игорь Щеголев – полпред президента РФ в Центральном федеральном округе – заявил, что инженерные сооружения канала имени Москвы изношены и могут не выдержать нагрузок. По его словам, на канале существует серьёзнейшая угроза обрушения подпорных стенок шлюзов, передаёт «Интерфакс».

Кроме того, чиновник подчеркнул, что также вызывает опасение состояние бесхозных гидротехнических сооружений сразу в нескольких регионах, расположенных в центральной России. В частности, в Подмосковье выявлено 350 объектов, которые находится в неудовлетворительном техническом состоянии,

«При этом некоторые из них представляют угрозу для безопасности людей. А это уже очень серьёзно», – резюмировал Щеголев.

Наша справка

Канал имени Москвы (до 1947 года – канал Москва – Волга) – соединяет Москву-реку с Волгой. Расположен в Московской и Тверской областях РФ, частично протекает по Москве. Длина составляет 128 км. Ширина канала по поверхности — 85 м, по дну — 45 м, глубина — 5,5 м. Даёт Москве более 60 % всей потребляемой питьевой и промышленной воды. Уровень воды на Волге в месте забора в канал — 124 м, после Карамышевской плотины на Москве-реке — 126 м, наивысший участок в 162,1 м находится между Икшей и Химками.

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