Реагенты не испаряются, а аллергию вызывают грибковые споры

Поводом для обсуждения стали жалобы некоторых муниципальных депутатов, которые пытались увязать случаи аллергии и астмы с «испарениями от реагентов».

Однако, ни одно из опасений общественников не подтвердили специалисты.

Во-первых, аллергию на «тающий снег» вызывают некоторые виды грибков, которые живут в прелой листве и почвах и с таянием снега выходят на поверхность, а не реагенты.

«Рост числа аллергических ринитов – это мировая проблема. Увеличение числа приступов аллергии отмечается в том числе и в странах, где нет снега и соответственно никогда не использовали противогололедные материалы, - заявил главный пульмонолог Москвы, заведующий пульмонологии факультета усовершенствования врачей ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Белевский. – Это происходит из-за накопления банка генетических поломок и не надо это связывать с реагентами.»

«Никакого роста пульмонологических заболеваний и катастрофического всплеска астм, как об этом говорят некоторые СМИ и общественники, в Москве нет. Это не правда, - добавил он. – Также как нет связи между ростом онкологии и раком легкого и применением противогололедных реагентов. В Москве внедрена программа по ранней диагностики онкологических заболеваний. Она и даст статистический рост за счет того, что мы больше выявляем людей с этим заболеванием. Но заявления о том, что рост онкологии связан с использованием реагентов, как интерпретировали в СМИ слова А.Г. Чучалина, моего учителя, не соответствуют действительности и не подкреплены никакими доказательствами.»

Во-вторых, заявляющим об «испарениях реагентов» следует восполнить пробелы в знаниях физики и химии.

«Реагенты не испаряются, - заявил Эдуард Котляровский, профессор, доктор технических наук Московского автомобильного дорожного института. – Соль испаряться не может. Это противоречит законам физики. Все поставляющиеся реагенты проходят жесткий входной контроль.»

Он отметил, что в МАДИ проводили сравнения эффективности уборки в разных странах, и Москва со снегом пока справляется лучше остальных.

«Даже после самых сильных снегопадов – 3 дня, и мы спокойно ездим по городу, - обратил внимание Эдуард Котляровский. – В то время как при схожих осадках в Нью-Йорке мэр выходит к людям и призывает их не выходить из дома».

Как рассказала руководитель Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова, реагенты более полувека применяют в странах Европы, Скандинавии, США и Канаде. Для жителей иностранных северных государств они – необходимая обыденность в сезон холодов. Причем за рубежом норма расхода реагентов значительно выше, чем в Москве. Например, в Финляндии экологи допускают высыпать за зиму до 8 кг реагента на 1 квадратный метр. В Москве же на аналогичную территорию приходится не более 3 кг.

По сравнению с 2009 годом объемы использования реагентов в столице снижаются.

«Если в 2009 году закупалось около 500 тысяч тонн реагентов, то в настоящее время Москва закупает около 324 тысяч тонн, что на 35% меньше. При этом площадь убираемой территории выросла в разы. Сейчас это в районе 110 миллионов квадратных метров. Приблизительно на такую же территорию в Нью-Йорке высыпают более 1 миллиона тонн реагента», - отметила эксперт.

В-третьих, подозрения активистов, что, наверное, по документам закупается одно, а сыпется запрещенная к применению соль, тоже не подтвердились. Собранные ими же пробы с нескольких улиц показали полное соответствие состава реагента требованиям госзакупок.

«В состав входят хлорид натрия, что есть поваренная соль, формиат натрия - это органическая соль, которая обладает очень низкой коррозионной активностью, и мраморная крошка, - зачитал протоколы химического анализа кандидат химических наук Михаил Рейнов, руководитель общественной химико-экологической организации «ЭХО». – Проверяли мы их и на тяжелые металлы: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк. Все значения – ниже предела обнаружения. Что очень хорошо. Вопросов к составу реагентов у меня нет, но есть вопросы к соблюдению норм распределения и следованию технологии».

Именно в этом и кроется основная причина недовольства жителей. Муниципальные депутаты отметили, что в округах никто не проводит работу с дворниками. «Они не знают ни инструкций, ни норм, - возмутилась Надежда Загордан, муниципальный депутат района Измайлово. – Они в глаза не видели и не читали технологию зимней уборки. Необходимо проводить работу с дворниками, обучать их.»

В качестве решения этой проблемы, было высказано предложение, выйти с инициативой к Правительству Москвы о создании и проведении курсов обучения дворников, а также обеспечения сотрудников ГБУ «Жилищник» распределительными тележками с автоматической дозацией. Соблюдение инструкции избавит московские улицы от снежной жижи и луж. А значит, и белых разводов на обуви, и недовольных этим людей.