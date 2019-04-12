Российский «Прометей» остудит горячие головы в НАТО

Россия близка к появлению зенитной ракетной системы нового поколения С-500 «Прометей», рассказал заместитель командующего ВКС России Юрий Грехов изданию «Красная Звезда».

«Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций», — рассказал Грехов.

Он уточнил, что речь идет о комплексе дальнего действия и высотного перехвата «Прометей» с радиусом поражения 500 — 600 километров. ЗРК способен перехватывать любые воздушные цели - баллистические и крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Военный сообщает также, что «Прометей» способен обнаружить и сбить до 10 целей, которые летят со скоростью до семи километров в секунду.

Как заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу установка «остудит горячие головы в НАТО».

В свою очередь политолог Иван Аркатов уверен, что создание новых военных систем, их развитие и обновление очень важны и актуальны.

Именно сегодня, когда НАТО значительно активизировался у российских границ, завершение разработки С-500 происходит очень вовремя, уверен Аркатов.