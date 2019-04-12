«Северный поток-2»: США будут искать новые пути давления на Россию и Европу

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, все усилия американцев по предотвращению строительства «Северного потока-2» оказались безуспешными, и сейчас Штаты пытаются убедить Европу в необходимости сохранить транзит газа из России через Украину. Это действительно так, пишет РИА Новости: на прошлой неделе глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет менять позицию по проекту газопровода.



В поддержку проекта, кроме Германии, ранее высказывалась Австрия, заинтересованная в надежности поставок голубого топлива. При этом в Вене подчеркнули, что планы США ввести санкции против участвующих в проекте компаний "вызывают вопросы с точки зрения международного права". "Мы сделали практически все возможное, чтобы отговорить европейцев, прежде всего Германию, от строительства "Северного потока — 2", но на сегодня это не увенчалось успехом", — отметил Майк Помпео на слушаниях в сенате.



Российский президент также прокомментировал строительство газопровода, подчеркнув, что он выгоден Европе. "Так же абсолютно противодействовали наши американские партнеры в шестидесятых годах. Вообще проект "газ в обмен на трубы" мы с ФРГ делали, абсолютно то же самое было", — заявил он.



Заявление госсекретаря Помпео, на первый взгляд, может показаться как демонстрация того, что США признали поражение в этой борьбе за европейский рынок сбыта. Однако, уверен аналитик ГК «Алор Брокер» Алексей Антонов, это, разумеется, далеко не так. То, что Германия и ее партнеры по потоку не пойдут на поводу у США, было понятно изначально, - достаточно много инвестиций было вложено в проект, чтобы отказываться из-за него по указке США. Подлили масла в огонь и торговые войны, которые США пытались начать с ЕС если те продолжат негласно сотрудничать с Россией.



При этом, считает эксперт, как таковой рычаг влияния у США на Европу все же не такой сильный, раз уж даже до прямого перекрытия кислорода европейским концернам на рынке США не дошло. В целом же все возможные страсти вокруг Северного потока 2 уже произошли, гвоздем программы стали поправки к газовой директиве ЕС, которые должны будут уже окончательно принять в середине текущего месяца, они вступят в свою силу до начала старта трубопровода и предполагают, что все части трубопроводов, идущих из третьих стран по территории Евросоюза, должны будут соответствовать требованиям, применимым к внутренним трубопроводам – т.е так или иначе свою порцию наказания Москва в любом случае получает.



Конечно, уверен Алексей Антонов, США продолжат искать новые пути давления на Евросоюз и Россию. Поводов для этого предостаточно, тем более что сейчас на Украине продолжается политическая гонка и в случае победы Зеленского можно найти новый повод ввести против РФ дополнительные санкции как наказание за возможное вмешательство еще и в выборы на Украине. Но это уже будет из разряда абсурда.



Впрочем, добавляет директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, «Северный поток 2» для США является проектом исключительно политическим. Страна, которая находится по ту сторону океана рассматривает его как прямую угрозу для собственной экспансии на европейский энергорынок – при этом они забывают о том что на любом рынке каждый участник имеет право пользоваться своим очевидным преимуществом, если таковое не запрещено законом. Учитывая, что США исторически привыкли давать советы всем остальным – создание препятствий для российского трубопровода является делом чести.



США просто не могут по-другому вести политическую игру, полагает эксперт. Между тем какие бы санкции против компаний партнеров проекта они бы не вводили – европейский рынок взаимодействует с российским поставщиком голубого топлива далеко не первое десятилетие, в Европе понимают, что доступнее и надежнее поставщика на ближайшие годы не найти, поэтому европейские лидеры с запада могут сколько угодно «кивать» в сторону Америки, но делать все по-своему. Германия как основной союзник трубопровода является ведущей экономикой Евросоюза, и для того, чтобы и дальше промышленные показатели страны не снижались, ей нужны надежные и приемлемые по цене поставщики, если Россия всегда хорошо выполняла эту роль, то зачем отказываться?



Иными словами, объясняет Александр Пахомов, в том, что «Северный поток 2» - это сугубо экономический проект, нет ничего надуманного. Это действительно так и есть, поскольку выгода для Европы очевидная. Даже то, что Дания тянула до последнего с выдачей на прокладку труб в ее территориальных водах, означает скорее попытку показать, что она не хотела идти против США. Но обстоятельства складываются таким образом, что проект все равно достигнет границ немецкой земли, так как пока еще европейское морское законодательство это не запрещает.



Между тем, с годами вести диалог с ЕС в области энергетических и иных проектов России становится действительно сложно. Один, пусть и даже сильный, член ЕС в лице Германии не может принимать решения в одностороннем порядке. Союз на то и союз чтобы решать те или иные вопросы в результате общего собрания многочисленных комиссий. А здесь уже США, имея влияние на такие относительно слабые страны как Польша или Эстония, вполне могут проталкивать свои инициативы, чтобы препятствовать российской энергетической экспансии.



Это собственно и произошло – ведь поправки к газовой директиве ЕС фактически уже дали гарантию Украине, что после 2019 года ее ГТС по-прежнему нужна будет Газпрому, так как новые правила запрещают единому оператору Северного потока 2 эксплуатировать трубу на все 100%. По факту он будет заполнен лишь на половину, и а другая часть его мощностей должна быть вакантна для остальных участников европейского рынка, только вот из-за того что газ в трубу поступает на территории России и задумывался проект исключительно под эти цели, по факту трубопровод не сможет обслуживать больше никого. Т.е фактически определенную победу в этой борьбе противники проекта все же одержали.