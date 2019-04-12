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Спектакль «Мы все из одной глины»

Москва, 12.04.2019
25 апреля на Большой сцене Государственного Кремлевского Дворца покажут необычный спектакль под названием «Мы все из одной глины».
#Культура
  • Спектакль «Мы все из одной глины»

из архива пресс-службы

Это спектакль про общечеловеческие ценности, про совершенную любовь, которая помогает прозреть закрытым сердцам и начать оказывать помощь людям в сложных ситуациях и проявлять внимание к людям с особенностями.

Это история о том, что, если даже у вас ничего видимого нет, а есть только невидимое: любовь, дружба и преданность, не нужно бояться начинать великое и доброе дело, потому что небо открывается тем, кто верит в лучшее, объединяет вокруг себя друзей и идет вперед.

В этом необычном музыкальном спектакле принимают участие звезды российской и зарубежной эстрады, общественные и политический деятели, которые в Год театра решили выступить на сцене в неожиданных амплуа: Эдвард Радзинский, Лариса Долина, Никас Сафронов, Ирина Горбачева, Валерий Яременко, Денис Майданов, Дмитрий Харатьян, Оксана Федорова, Илья Резник, одна из ярчайших звезд итальянской сцены Никола Конджу и многие другие вместе с ребятами с особенностями сыграют сказку и себе, и о нас.

Организатор спектакля – фонд «Мы все из одной глины».

Ссылка: https://kremlinpalace.org/events/spektakl-my-vse-iz-odnoy-gliny-1

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