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Средний класс в США и других развитых странах сокращается

Москва, 12.04.2019
#Мир
  • Средний класс в США и других развитых странах сокращается

Станислав Красильников/ТАСС

На пике силы среднего класса в 1985 году его совокупный доход был в четыре раза больше самой богатой группы населения. Три десятилетия спустя он снизился до менее чем трехкратной разницы. Доходы среднего класса в этот промежуток времени медленно росли, а вот стоимость жилья, образования и медицинского обслуживания росла намного быстрее. В результате долги домохозяйств, относящихся к среднему классу, росли, а безопасность этой группы населения падала. Одновременно все больше препятствий возникало на пути молодежи, стремящейся вступить в средний класс.

Конечно, средний класс уже не первый год находится под давлением. Ситуация максимально осложнилась после финансового кризиса. Авторы исследования советуют для облегчения давления на средний класс снижать налоги на работников со средними зарплатами и перекладывать недополученные средства на их коллег с более высокими зарплатами; а также постараться замедлить рост цен на жилье, образование и медицинское обслуживание.

OECD относит к среднему классу домохозяйства с доходами в диапазоне от 75 до 200% от среднего. Данные сильно отличаются по странам. В США, к примеру, к среднему классу относят людей с годовым доходом от 23400 до 62400 долларов. 

За последние 30 лет доля среднего класса в населении стран-участниц OECD снизилась с 64 до 61%. Наибольшее снижение зафиксировано в США, Германии, Израиле, Канаде, Финляндии и Швеции.

Обновление среднего класса в развитых странах тоже «хромает». Если раньше в средний класс попадали до 70% от двадцатилетних молодых людей, то сейчас доля молодежи, известной как миллениалы, снизилась до 60%.

В Японии, например, по словам, помощника директора маленькой издательской компании, для попадания в средний класс необходимо обладать какими-нибудь важными техническими навыками, а также подрабатывать на стороне.

Доля среднего класса в населении США и Израиля сейчас колеблется в районе 50%, а в северных странах и ряде других государств Европы – 70%. Относительно низкая доля среднего класса в численности населения страны в США объясняется высоким средним доходом.

Потери среднего класса авторы исследования объясняют «ужасными» темпами роста доходов по сравнению с богатой прослойкой населения. В то же самое время цены на ряд товаров и услуг, определяющих уровень жизни среднего класса, росли намного быстрее. Это особенно относится к стоимости жилья, на которое сейчас уходит до трети всех расходов среднего класса. Для сравнения: в 1995 г. Эта доля составляла четверть.

Тенденция хорошо заметна в Германии. После 2012 года аренда жилья в крупнейших немецких городах резко выросла: в Берлине почти на 70%, а в Мюнхене, например, на 43%. Реальные же зарплаты за эти же шесть лет выросли на 8,4%.

Резко выросшая аренда жилья стоит на пути еще одного способа попадания в ряды среднего класса – занятия малым бизнесом. По словам берлинца Марио Ломбардо, аренда с момента открытия его компании с магазином по производству сделанных вручную духов и ароматизированных свечей удвоилась, а налоги забирают более 40% доходов. Не удивительно, что по данным исследования, каждое пятое (20%) домохозяйство тратит больше, чем зарабатывает, т.е. живет в долг. 

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