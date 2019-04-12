Танцевальное шоу фламенко «MOMENTOS DE LA VIDA»

Оркестр на сцене:

Лев Слепнер / маримба, Глеб Окунев / гитара, Алексей Стародубцев / гитара, Татьяна Шишкова / вокал, Светлана Рудник / вокал, Сергей Коняев / кахон, Илья Дворецкий / флейта

Рассказчики

актёры театра МОСТ и проекта «Живая Суббота»

Валентина Василева и Леонид Семёнов



Начало концерта в 18.00

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=XT8Mdk9L55g

https://www.youtube.com/watch?v=oZPNIK4m4Gc

https://youtu.be/vgxxQZDD4kw



Популярный испанский танцор Адриан Санчес, Президент Российской федерации фламенко Юлия Плахотина, одни из лучших российских музыкантов и певцов стилей фламенко и world-music и актеры московских театров представляют новый мультижанровый проект «Momentos De La Vida» - спектакль-концерт, рассказывающий о моментах человеческой жизни.



Испанская культура, как ни одна другая, сочетает в себе всю яркость и силу жизни. Фламенко - уникальное, ни на что не похожее искусство, экспрессивное и драматическое. У каждого певца, танцовщика, гитариста, оно своё, неповторимое и чувственное. Фламенко - это то, что есть внутри каждого из нас - это ДУША и отражение нашей ЖИЗНИ. Что такое жизнь? Ответ на этот вопрос лежит вне слов. Танец и музыка - лучший способ выразить весь спектр человеческих эмоций.



Один из лучших мировых исполнителей фламенко – испанец Adrian Sanchez Gonsalez (Адриан Санчес) – уникальный танцовщик, продолжающий традиции «puro flamenco» и соединяющий в своём творчестве народное фламенко и новые веяния культуры фламенко. О своем деле Адриан Санчес говорит так: «Танец означает выражение всех чувств и переживаний души с помощью тела... Танцевать - значит уметь выразить себя через движение, в чётком шаге, взгляде, через сердце...». Адриан в полной мере владеет дуэнде. Это слово, буквально обозначающее «дух», «чувство», «магия», передает особое состояние, вдохновение исполнителя. Танец Санчеса – это жгучая смесь техники, мужественности и внутреннего огня.



Адриан Санчес дебютировал как солист в 1986 году. С Балетом Испании он объездил Европу и Азию. В 1995-м он основывает собственную танцевальную компанию Taracea, которая базируется в Гранаде под патронатом принца Испании. Тaracea гастролировала во многих странах мира, от Японии до США. Адриан является постановщиком спектаклей в стиле фламенко, выступает как сольный исполнитель и приглашенный артист в театрах Европы, исполняет роли в кинофильмах. Санчес постоянно дает мастер-классы фламенко – танца, покорившего весь мир.



Юлия Плахотина является президентом Российской федерации фламенко. Она выбрала эту специализацию, еще учась на хореографическом факультете ГИТИСа (РАТИ). Юлия - мастер спорта по бальным танцам, судья высшей международной категории по сценическим направлениям, представляет комитет по фламенко в IDO (International Dance Organization – Международная танцевальная организация) и является членом правления московского отделения ОРТО (Общероссийская Танцевальная Организация). Артистка выступала в таких известных коллективах, как «Anda Lucia», «Sabor Flamenco», «Danza Mora», «El Brio». Юлия много гастролирует с выступлениями и мастер-классами, изучает фламенко в самых известных школах Испании и переносит успешный опыт в российские регионы.



Не пропустите пламенное шоу страстного танца на легендарном кремлевском паркете в исполнении настоящих профессионалов!