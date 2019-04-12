ВТБ аккредитовал первого в России робоэдвайзера по инвестициям

«Советник по инвестициям» (робоэдвайзер) от «ВТБ Капитал Инвестиции» стал первой в России официально аккредитованной программой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций пользователям. Соответствующее разрешение было выдано саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), говорится в сообщении ВТБ.

Робоэдвайзер помогает клиентам самостоятельно сформировать индивидуальный инвестиционный портфель, который состоит из акций, облигаций и паев индексных фондов. После заполнения онлайн-анкеты сервис автоматически определяет риск-профиль инвестора, структуру портфеля, уточняет сумму и валюту вложений и рекомендует набор ценных бумаг. Кроме того, в режиме реального времени он отслеживает состояние портфеля и в случае необходимости предлагает пользователю приобрести более выгодные бумаги. При этом все сделки клиент заключает самостоятельно.

Методика формирования индивидуальных рекомендаций робоэдвайзера основана на профессиональной экспертизе аналитиков «ВТБ Капитал Инвестиции» (входит в Группу ВТБ). Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заключить договор инвестиционного консультирования на платформе.

«Среди брокерских приложений у нашего робоэдвайзера нет аналогов, поддерживающих как ребалансировку портфеля клиента, так и полноценные торговые функции. Для нас большая честь стать первой в России аккредитованной платформой с данным сервисом. Уверен, это сделает работу в “ВТБ Мои Инвестиции” еще более удобной и поможет розничным инвесторам увеличить свой капитал. По нашим прогнозам, в ближайшее время робоэдвайзером будут пользоваться более 150 тысяч наших клиентов», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции».