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В Германии вводят новый налог

Москва, 12.04.2019

Берлин планирует ввести новый специальный налог на топливо, включая бензин, мазут, уголь и газ. Решение принято по итогам заседания немецкого кабмина по вопросам защиты окружающей среды с участием  главы Минфина Олафа Шольца и представителей министерства экономики, сельского хозяйства и министерства транспорта и строительства. Об этом сообщает портал Deutschland-kurier.

В частности СМИ цитирует высказывание Ангелы Меркель по обязательствам «с помощью законодательных мер, полностью придерживаться целевых показателей по охране климата к 2030 году».

Шольц не стал разглашать детали встречи и пояснять насколько новый налог может повлиять на рост цен.

Он добавил только, что велось обсуждение разных вариантов в случае, если в результате налогового маневра «все секторы экономики почувствуют последствия». Уточняется, что к маю глава министерства окружающей среды Свенья Шульце представит план по снижению выброса парниковых газов.

Аналитики склонны считать, что к принятию подобных мер немецкое правительство подталкивает необходимость изыскать средства на производство экологически чистой электроэнергии, а оплачивать все эти инициативы придется населению.

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