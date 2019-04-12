В Госдуму внесли законопроект, упрощающий режим пребывания в РФ жителям ДНР и ЛНР

В ближайшее время нижняя палата российского парламента может рассмотреть законопроект, который упрощает продление временного пребывания в нашей стране для проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Согласно документу, внесённому депутатами от фракции ЛДПР, жители ДНР и ЛНР смогут после года пребывания в России продлить этот срок ещё на один год без выезда из страны, передаёт РИА Новости.

Кроме того, предлагается официально прописать, что срок временного пребывания лиц, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР, составляет один год и может быть продлен на тот же срок по заявлению, которое необходимо будет подать не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока временного пребывания в РФ.

Как считаю авторы этого законопроекта, он позволит упростить режим пребывания на территории нашей страны лицам, проживающим в Донецкой и Луганской областях Украины, а также будет способствовать планомерному приобретению ими гражданства РФ.