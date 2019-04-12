В интернет попал «черный список» банков

В открытом доступе в сети интернет оказалась база данных, в которой содержатся конфиденциальные сведения о 120 тыс. граждан и компаний. Уточняется, что в списках содержаться данные о юрлицах, индивидуальных предпринимателях и физлицах, которым банки отказали в обслуживании.

Что касается физических лиц, то в интернете доступны личные сведения - ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, по индивидуальным предпринимателям — ФИО и ИНН.

По мнению IT-специалистов, списки попали в сеть из-за ошибки в проектировании системы безопасности, в чем виноваты ЦБ и Росфинмониторинг. Однако в главном финансовом институте страны заявляют, что это ошибка исключена.

Гендиректор разработчика систем защиты информации Zecurion Алексей Раевский уверен, что подобного развития событий можно было избежать, если бы база хранилась только в Цетробанке.

Аналитик уверен, что в этом случае было проще локализовать утечку или понять, где она произошла. Сейчас это, вероятно, невозможно сделать, уверен Раевский.

Сам факт попадания в открытый доступ базы данных может серьезно навредить гражданам при приеме на работе, также утечка опасна из-за раскрытия данных и самим фактом присутствия в базе.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете микрофинансовых организации по всей стране. Как уверяют авторы документа подобные учреждения приводят к катастрофически стремительному росту долгов граждан.